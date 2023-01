Professores e a herança da troika

Uma das reivindicações dos professores tem que ver com a remuneração. Esta foi dilacerada com as medidas da troika e a sua cega interpretação e aplicação. Isso é sabido. Mas o que se está a omitir é que a herança dessas medidas permanece com uma elevada percentagem. Devemos ter consciência de que os governos que a mantiveram, e que este Governo mantém, subscreveram a manutenção da agressão da troika ao bem-estar económico dos funcionários públicos, como no caso dos professores. O que se deve clarificar é que o actual Governo "afirma", convicta e camufladamente (em termos executivos), que as medidas da troika, passada a crise e a alegada pertinência (entretanto negada, pois as medidas foram consideradas exageradas, ao nível da hierarquia da Comissão Europeia), devem ser mantidas vivas. Ou seja, este Governo está, ainda hoje, a "dizer" sim às medidas mortíferas da troika. A herança desse monstro mantém-se oculta na realidade dos professores. E o Governo apoia, escamoteando esta sua opção, parecendo querer que isso seja esquecido à custa da resignação, agora invertida.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

A melhor escola pública de sempre

O artigo do ministro da Educação no PÚBLICO de 10 de Janeiro é fantástico. Um grande elogio à sua governação. Desde considerar que o professor Sampaio da Nóvoa está completamente enganado em relação à educação em Portugal, desconhecendo aquele enorme rol de benfeitorias destes últimos sete anos, como a falta de razão dos professores a quem são dadas as melhores condições de trabalho, a quem se paga dignamente pelo seu trabalho reconhecendo direito ao tempo total de serviço, o que permite que 0,1 % atinja o topo da carreira, a quem cada vez mais se dispensa de trabalhos burocráticos de modo a poderem dedicar grande parte do seu tempo às aulas, quando dá todas as condições para o bom funcionamento do ensino articulado, vêm agora os sindicatos e os professores de forma espontânea contestar tão bom serviço que tem sido dedicado à escola pública. Não há direito. Nem Erasmo de Roterdão faria melhor no seu elogio da loucura.

António Barbosa, Porto

Degradação do regime

O que vimos acontecer no domingo em Brasília é indiscutivelmente inaceitável num regime democrático. Acho que podemos dizer com segurança que o tempo das revoluções e pronunciamentos é definitivamente passado no Brasil. Podemos ver semelhanças com o ataque ao Capitólio de 2021, assim como entre Trump e Bolsonaro, apesar de este não ter, pelo menos assumidamente, apelado à sublevação. Também parece haver em comum que as instituições do Brasil foram/serão suficientemente sólidas para controlar a situação e retomar a normalidade.

Há uma diferença importante que, sem desculpar nem relativizar a gravidades dos factos, convém referir. Lula não é Biden. Biden não chamou genocida a Trump, não tem o passado judiciário do brasileiro, recordando que este, se se “safou”, foi pela forma e não pelo fundo.

Lula foi eleito, democraticamente, dentro da legalidade, tem toda a legitimidade, mas isso não apaga a repulsa que devem sentir muitos brasileiros. Imaginem, num paralelo, que Sócrates se safava judicialmente e voltava ao poder. A reacção, e certamente que a solução, não passaria por invadir o Parlamento, mas o respeito pelas instituições não seria o mesmo. Não é tão cedo que o Brasil se irá pacificar, nem a actual responsabilidade é principalmente de Bolsonaro, apesar de todos os seus defeitos. Por muito tempo haverá brasileiros que não reconhecerão Lula como um Presidente que merece o cargo. Se isso justifica e desculpa partir assim a louça, é claro que não.

Carlos J.F. Sampaio, Esposende