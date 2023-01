Português nos EUA foi acusado de violação em 1985. Teste de ADN pode agora ilibá-lo

A 3 de Agosto de 1985, uma mulher foi violada em Providence, capital do estado norte-americano de Rhode Island. A vítima descreveu o agressor como um homem moreno com sotaque português e a polícia deteve Norberto Andrade, que negou sempre a autoria do crime, mas foi condenado a prisão perpétua. Agora, um teste de ADN pode alterar o desfecho do caso e ilibar o emigrante português.

O Providence Journal avança esta quinta-feira que um teste de ADN realizado a 3 de Janeiro pelo Departamento de Saúde estatal mostrou que as amostras de ADN retiradas de debaixo da unha da vítima depois do ataque não podem ser de Norberto Andrade.

Segundo o jornal regional, o emigrante português tinha 24 anos na altura do ataque e seria conhecido das autoridades – concretamente do sargento John Seenbeck, da polícia de Pawtucket, a quem a vítima, também de nome português, descreveu o incidente.

Quando Seenbeck ouviu a descrição do indivíduo que entrou no apartamento da vítima em Abbot Avenue, um indivíduo moreno, de cerca de 1,60 metros e com sotaque português, as suspeitas recaíram de imediato em Norberto Andrade, que o polícia conhecia há dez anos. Além disso, a mãe de Andrade seria a dona da casa em que o crime ocorreu.

Cerca de três semanas depois do ataque, a polícia mostrou à vítima fotografias de seis indivíduos morenos. A seleccionada foi a do português acusado – num processo que a defesa de Andrade disse ter sido “exageradamente sugestivo”, violando, deste modo, a Constituição norte-americana.

O jornal sublinha que Norberto Andrade proclama a sua inocência desde o início do caso, por várias instâncias. Mas de nada valeu, e o emigrante português foi condenado em julgamento em Fevereiro de 1987, com o júri a recusar o testemunho de que Andrade estaria com a namorada no momento da violação.

Norberto Andrade foi condenado a prisão perpétua por violação e roubo, e ainda a mais 25 anos por ser um infractor habitual (já teria sido condenado por outro crime anteriormente) – uma pena que Michael J. Zarella, um dos advogados que defendeu Andrade “nunca viu” em casos de violação.

Nomeado em 2017 para o caso, Zarella luta para reduzir a pena que o português tem de cumprir. Como a tecnologia da testagem de ADN ainda estava a dar os primeiros passos no final dos anos 80, Zarrella insistiu para que este fosse realizado com as provas recolhidas na altura.

Durante algum tempo, os pedidos do procurador responsável pelo caso não deram frutos, mas uma intimação emitida em Junho pelo juiz do Tribunal Superior de Rhode Island ordenou ao Departamento de Saúde para disponibilizar o kit de violação e outras provas tangíveis da cena do crime – o que permitiu ter acesso a amostras recolhidas das unhas da vítima que não coincidem com o ADN de Norberto Andrade.

“[Andrade] está na prisão há 40 anos sem provas e com uma identificação questionável”, refere Zarrella. O advogado sublinha também que uma transcrição do julgamento mostra que a vítima começou por dizer aos investigadores que não conseguia identificar o agressor.

Face ao resultado do teste de ADN, a defesa de Norberto Andrade está a tentar que seja libertado sob fiança, acreditando que o novo indício o “exonera absolutamente”. Por agora, o Estado de Rhode Island ainda está a avaliar os resultados e entrou em contacto com a mulher atacada, de acordo com a procuradoria-geral.

Os advogados de Norberto Andrade mantêm o que tem sido a mensagem do português desde o início do processo, em 1985. “O meu cliente sempre afirmou a sua inocência, e está inocente”, disse Stefanie Murphy, advogada, durante os procedimentos de 5 de Janeiro, perante o juiz Robert Krause. “Quer ver este caso concluído e ser ilibado destas acusações.”