HRW: o que o mundo fez pela Ucrânia, poderia fazer noutras crises

É impossível falar de direitos humanos em 2022 sem dedicar algum tempo a falar do enorme rol de crimes da Rússia na Ucrânia, e no seu relatório de 2022 a Human Rights Watch faz isso mesmo. Com equipas locais no terreno, a organização conseguiu que investigadores chegassem ao terreno logo que possível – normalmente, logo após a retirada das forças russas de cidade ucranianas, contou a directora executiva, Tirana Hassan, numa entrevista telefónica com o PÚBLICO.