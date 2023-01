Cirurgiões removem granada alojada no peito de um soldado ucraniano

Um soldado ucraniano foi submetido a uma cirurgia para remover uma granada por explodir do seu peito, revelaram as autoridades de Kiev.

Os cirurgiões removeram a granada que se encontrava alojada por baixo do coração do soldado ferido, enquanto dois sapadores garantiram que a operação era realizada em segurança, explicou Hanna Maliar, vice-ministra da Defesa da Ucrânia.

“Os médicos do exército realizaram uma operação para remover uma granada VOG, que não rebentou, do corpo do soldado”, escreveu Hanna Maliar numa publicação no Facebook.

A operação foi realizada por Andrew Willow, “um dos cirurgiões mais experientes das Forças Armadas da Ucrânia”, segundo a vice-ministra da Defesa ucraniana. O médico não recorreu à electrocoagulação — um procedimento comum para controlar o sangramento durante uma intervenção cirúrgica —, uma vez que “a granada poderia detonar a qualquer momento”.

Hanna Maliar disse ainda que a operação “foi bem-sucedida” e que o militar encontra-se agora a recuperar.

Anton Gerashchenko, conselheiro do Ministério da Administração Interna da Ucrânia, acrescentou, numa publicação no Telegram citada pelo diário britânico The Guardian, que a equipa de sapadores neutralizou o explosivo e descreveu o procedimento como algo que "iria para os livros de medicina".