Rostos da aldeia. Joaquim Tavares, o mestre do Corval

Hoje vamos até São Pedro do Corval, em Reguengos de Monsaraz, no Alentejo, conhecer Joaquim Tavares. Com 70 anos de idade, Joaquim Tavares não pode ser definido por uma prática só, porque ele tem muitas. É poeta popular, fitoterapeuta, oleiro, quiropata. É um dos poucos mestres oleiros que resistem em São Pedro do Corval e é o único que consegue fazer ânforas, talhas e projectos mais fora da caixa, ou de maiores dimensões. A culpa de tanto saber é a ânsia de continuar a procurar. E a certeza de saber que nunca se sabe tudo. E de querer partilhar tudo quanto se sabe. Joaquim Tavares pode ser muita coisa e o que é certo é que não conseguiria ser tanto, ou ser outra coisa, se não fosse São Pedro do Corval, a terra que o viu nascer. É lá que gosta de viver, no meio da natureza e das suas plantas.

