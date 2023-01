Massa de ar polar vai trazer frio e neve a partir de domingo

A partir de domingo os termómetros vão voltar a baixar por todo o país, com probabilidade de neve nos pontos mais altos, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A partir de domingo, Portugal, que estava sob a influência de uma massa de ar tropical, vai ser afectado por uma massa de ar polar que vem acompanhada por frio, chuva e neve nos pontos mais altos do país, com destaque para a Serra da Estrela. Próxima semana deve mesmo ser marcada por muito frio, particularmente nas regiões mais a norte.

“Vamos ter, a partir de domingo, uma frente fria que vai afectar todo o continente, com chuva um pouco por todo o país e mais intensa no Norte e centro," disse ao Público Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na segunda-feira, dia 16, espera-se uma subida das temperaturas que não será sentida porque “a intensidade do vento vai aumentar, agravando, então, o desconforto térmico,” acrescentou. No entanto, nos dias 17 e 18 [terça e quarta-feira] “a temperatura deverá manter-se baixa juntamente com chuva.”

A partir de terça-feira, teremos "um episódio em que as temperaturas vão baixar devido à passagem de uma massa de ar com características polares e que se vai começar a sentir já a partir de domingo. Vamos ter também chuva um pouco por todo o país com mais intensidade na região Norte e Centro”, disse Ângela Lourenço.

No litoral do país, as temperaturas máximas estarão entre os 11ºC e os 13ºC, enquanto as mínimas se registam entre os -3ºC e os -6ºC. Já no interior, as máximas oscilarão entre os 6ºC e os 7ºC e as mínimas entre os -1ºC e os -2ºC.

No domingo, prevê-se queda de neve “entre os 1000 e os 1200 metros de altitude nas regiões norte e centro” e na segunda-feira “a queda de neve será acima dos 1200 metros de altitude”, sendo mais provável nos pontos mais altos da Serra da Estrela. Nos restantes dias, “se ocorrer precipitação, com as descidas de temperatura, é provável que possa ocorrer também neve,” concluiu Ângela Lourenço.

Texto editado por Ivo Neto