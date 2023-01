Passeios em família com trilhos encantados e Uma Outra Bela Adormecida

PASSEIOS

Treetop Walk - Na Copa das Árvores

15 de Janeiro

Na Fundação de Serralves (Porto) o convite é para percorrer trilhos em que a natureza e a arte se cruzam, com os pés ao nível da copa das árvores e vistas de passarinho.

Num passadiço elevado, e que se estende ao longo de 250 metros, os visitantes podem “tocar nos ramos mais altos das árvores, cheirar as suas folhas/flores, ouvir o canto das aves e quem sabe observar os seus ninhos”. Orientadas pelo Serviço Educativo, as visitas-oficina para famílias têm duração de hora e meia e requerem inscrição prévia.

A deste domingo começa às 15h e custa 5,50€ (dos 13 aos 18 anos e seniores) e 11€ (adulto), sendo gratuita para crianças até aos 12 anos.

Trilho da Floresta Encantada

15 de Janeiro

Nove da manhã de domingo na Porta do Mezio, em Arcos de Valdevez. São estas as coordenadas do ponto de encontro para mais uma caminhada descontraída pelos encantos do território que abraça o Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Primeira actividade do programa anual de trilhos pedestres 12 Meses 12 Caminhadas, tem passagem marcada por pontos como a Mata do Mezio, a Fonte das Sete Bicas, as Lagoas da Travanca ou a Porta do Sol, ao longo de seis quilómetros, e é complementada com a iniciativa Caminhar e Reflorestar, que convida os participantes a plantar uma árvore.

A inscrição custa 10€ (8€ para crianças até aos 12 anos) e pode fazer-se em portadomezio@ardal.pt ou 258 510 100.

CINECONCERTO

Star Wars: O Regresso de Jedi

12 a 14 de Janeiro

Sob a batuta do maestro Ludwig Wicki, a Orquestra Gulbenkian reinveste na interpretação de bandas sonoras da sétima arte e torna a debruçar-se sobre as composições de John Williams para a saga Guerra das Estrelas.

Desta vez, interpreta a música de Guerra das Estrelas - O Regresso de Jedi (1983), realizado por Richard Marquand. Tudo enquanto o filme é projectado.

No Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, de quinta a sábado, às 20h. Bilhetes entre 40€ e 65€.

TEATRO

Uma Outra Bela Adormecida

12 a 22 de Janeiro

À boleia das comemorações do centenário de Agustina Bessa-Luís (1922-2019), o Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) revisita a história d'A Bela Adormecida.

Nesta versão construída por Beatriz Brás, Francisco Lourenço e Martim Sousa Tavares – com base no clássico de Charles Perrault reescrito por Agustina – entra a reflexão “sobre como, no palco do teatro ou enquanto dormimos, habitamos um mundo onírico onde experimentamos ser quem quisermos”, explicam na folha de sala. A paisagem sonora é fornecida pela Orquestra Sem Fronteiras.

Sábado, às 16h30, e domingo, às 11h30 e 16h30, com bilhetes entre 3€ e 7€ (disponíveis sessões também para escolas, noutros horários).

Mundeu

15 de Janeiro a 5 de Março

Foto Mundeu DR

No Teatro Municipal Amélia Rey Colaço (Algés) entra em cena mais uma temporada da peça de teatro para bebés a partir dos seis meses e famílias. Centra-se nos mundos que cada ser transporta, todos válidos na sua diferença: “Uns muito grandes, outros mais pequeninos; uns coloridos, outros nem tanto; uns cheios de coisas, outros cheios de personalidade”, detalha a sinopse.

Uma produção da Companhia de Actores, com encenação de Sara Rebello da Silva e interpretação de Afonso Lagarto e Brienne Keller. Domingos, às 11h, com bilhetes a 7,50€. Reservas através dos contactos 919714919 ou cda.reservas@gmail.com.

Quem Conta um Conto…

14 e 15 de Janeiro

E se os irmãos Grimm batessem à porta de Hans Christian Andersen e o acusassem de lhes ter roubado os seus contos? A premissa dá o mote ao espectáculo do grupo de teatro Animarte que, entre príncipes e princesas, bruxas e feitiços, põe o público a decidir de que lado está a razão.

Sábado, às 21h, e domingo, às 16h, na Sala 2 do Cinema São Jorge (Lisboa). A entrada custa 7,50€.

Parece Um Pássaro

15 de Janeiro

“E se um pássaro pousasse na vossa cabeça?” É com esta base que Raimundo Cosme e a Plataforma285 dão asas a uma história sobre diferença e aceitação, e “um curioso chapéu”, inspirados no livro homónimo de David Machado. Tudo começa quando, numa manhã comum, um pássaro pousa na cabeça de um menino que vai atrasado para a escola…

No Centro de Artes de Águeda, domingo, às 17h. A entrada é gratuita, sujeita a levantamento prévio de bilhete.

TEATRO/DANÇA

Pequenos Mundos

14 de Janeiro

De Joclécio Azevedo e Teresa Prima, uma peça que funciona como um pequeno jogo: um livro aberto configura e apresenta ambientes, gerando diversas variações de estímulos cognitivos.

Apontada a crianças até aos três anos (e respectivos pais), sobe ao palco do Auditório Municipal de Vila do Conde, em sessão dupla, às 10h30 e 11h30, no âmbito do Programa Educativo da Circular Associação Cultural. A acompanhar o espectáculo, às 16h30, há uma oficina de dança criativa para bebés entre os 18 e os 36 meses.

A entrada para a peça custa 2€ por criança e 4€ por adulto (6€ se incluir também a oficina).

MÚSICA

O Barbeiro de Einstein (Uma Ópera Relativamente Física)

14 de Janeiro

Com assinatura de Mário João Alves, e numa produção da Ópera Isto, um espectáculo sobre o célebre físico, também conhecido pela paixão pela música e… pelo “penteado de propulsão vertical”.

“Quem seria o barbeiro capaz de resolver aquela complexa equação imanente da sua cabeça?” é a questão que se impõe e que serve de mote à exploração musical. Na Casa da Música do Porto, sábado, às 16h (8€).

OFICINAS

#FundaçãoContigo

Em permanência

Promovidas pela Fundação Eugénio de Almeida, as oficinas são direccionadas a jovens dos 10 aos 15 anos e versam sobre o voluntariado, a arte, o empreendedorismo social e a herança dos antepassados.

Decorrem de segunda a sexta, entre as 14h e as 17h30, no Centro de Arte e Cultura, em Évora, e são de participação gratuita, mas sujeita a inscrição prévia aqui.