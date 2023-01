O novo Centro do Bebé, em Lisboa, quer apoiar as “famílias como um todo”

Há problemas que assolam uma recém-mãe ou uma grávida que não são urgências hospitalares, mas precisam de uma solução imediata. Foi para dar essa resposta que Constança Cordeiro Ferreira abriu o novo Centro do Bebé, em Lisboa, “uma unidade projectada de raiz para os cuidados de saúde perinatais até ao final da primeira infância”, explica ao PÚBLICO. Trata-se de um investimento de mais de um milhão de euros, financiado pelo fundo privado Medcapital.

A “abordagem multidisciplinar” do Centro do Bebé, como a sua fundadora descreve, começa na preconcepção, quando acompanham casais a pensar expandir a família, quer em consultas de fertilidade, quer de ginecologia ou mesmo nutrição, psiquiatria e psicologia ─ mais de 50 tipos de actividades​. “Normalmente a preparação começa no curso pré-parto e já estamos aqui antes disso”, explica a terapeuta de bebés.

São 500 metros quadrados a pensar na família e para ela: “Pensamos nas famílias como um todo.” Não faltam os essenciais que os casais precisam durante uma gravidez, como a obstetrícia ou os cursos de preparação para o nascimento (com “bonecos que dão a sensação de um bebé no colo”), até mesmo workshops menos óbvios, como para compreender o choro ou ajudar a relaxar os bebés.

Foto Nuno Ferreira Santos

E esses pequenos cursos são para a família toda, por exemplo, os avós podem actualizar-se quanto às recomendações actuais em vigor para melhor cuidar dos mais pequenos, renovar os conhecimentos sobre prevenção de acidentes e até saber como reduzir os pontos de conflitos com os novos pais. O objectivo, assevera a empresária, é “criar uma rede de apoio”, porque é mesmo preciso “uma aldeia para cada criança, uma aldeia para cada pai e mãe, para os ajudar”.

Na missão de procurar ajudar de forma cada vez mais rápida e eficaz, o novo Centro do Bebé tem um atendimento walk-in. Durante os dias úteis entre as 9h e as 19h (última entrada às 18h), sem necessidade de marcação, pais e mães podem lá encontrar ajuda para o que for preciso. “Sentimos que no retorno à normalidade, as respostas para estes estavam parcas”, explica a terapeuta, escusando-se a criticar o Serviço Nacional de Saúde.

Essas respostas são para problemas como, por exemplo, “uma mãe que tem um bebé que não consegue pôr na mama”, “uma grávida que sente dor e não sabe se é normal” ou “um bebé que não dorme as sestas”. Constança Cordeiro Ferreira avisa que o serviço não é um substituto das urgências dos hospitais, mas sim um complemento para quando os pais estão desesperados e precisam de ajuda. Esse atendimento tem um valor fixo de 60€.

Nuno Ferreira Santos Nuno Ferreira Santos Fotogaleria Nuno Ferreira Santos

O atendimento é um dos elementos que a empresária acredita diferenciarem o novo centro, que se quer preocupar com o bem-estar da família em todas as etapas. A sala de espera do consultório tem uma pequena cozinha com café e chá para os pais, bem como todas as ferramentas necessárias para tratar da refeição dos mais pequenos. Todos os gabinetes têm, ainda, um local preparado para o bebé estar com a mãe enquanto ela faz a fisioterapia pélvica ou uma consulta de osteopatia, por exemplo.

Para quem vai ser pai pela primeira vez, o centro disponibiliza uma curadoria de puericultura auxiliando na construção do enxoval. Assim evitam-se compras desnecessárias, assegura a especialista, lembrando que nem todas as famílias precisam de uma espreguiçadeira ou de determinada cadeira para alimentar o bebé. Já quem prepara a chegada de um segundo filho pode também aqui a aprender como será a gestão com duas crianças.

Foto Constança Cordeiro Ferreira Nuno Ferreira Santos

Constança Cordeiro Ferreira não é médica, enfermeira ou psicóloga, mas há 15 anos que acompanha mães em pós-parto, fruto da sua própria experiência. Especializou-se em choro e amamentação e percebeu que “cada família precisa de uma reposta diferente”. Em 2014 fundou o Centro do Bebé, inicialmente focado apenas em acompanhamento antes e depois do parto.

Agora, o novo centro, uma aposta de investimento externo, é mais abrangente para todos os momentos relacionados com a vida do bebé. Em oito anos, avança, já acompanharam quase 20 mil famílias e acredita que o espaço da Estefânia, em Lisboa, vai permitir fazer esse número crescer rapidamente. Sem revelar muito, avança que o conceito se vai expandir, na capital ou noutra cidade, no primeiro semestre de 2023.