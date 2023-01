Johnny Depp “totalmente devastado” com a morte de Jeff Beck

O actor de Piratas das Caraíbas e outras estrelas do rock acompanharam os últimos dias do guitarrista, que morreu, na terça-feira, vítima de uma meningite bacteriana.

O actor Johnny Depp “ainda está a processar a notícia” da morte de Jeff Beck, escreve a revista People, que cita uma fonte próxima do artista, descrito como “totalmente devastado”.

Beck, um virtuoso da guitarra e um dos maiores e mais influentes guitarristas de todos os tempos​, morreu, na terça-feira, vítima de uma meningite bacteriana. Antes, destaca a People, contou com vários amigos na sua cabeceira, como Depp, que se tinha juntado ao músico, durante o último Verão, numa digressão, imediatamente após o julgamento contra a sua ex-mulher Amber Heard.

Em Julho, a dupla lançou um álbum, intitulado 18, e um vídeo para This is a song for miss Hedy Lamarr. Na altura, o actor destacou a “honra extraordinária de tocar e escrever música com Jeff, um dos verdadeiros grandes e alguém a quem agora tenho o privilégio de chamar meu irmão”. Jeff Beck devolveu o elogio: “Há séculos que não tinha um parceiro criativo.”