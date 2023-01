EDP passa a aplicar descidas de um a dois euros na electricidade

Os clientes de electricidade da EDP Comercial vão poder contar com ligeiras descidas nas suas facturas mensais. A empresa aplicou, aos custos de energia dos seus tarifários para o sector residencial, reduções a rondar os 2,5%.

A descida que entrou em vigor nesta quarta-feira, 11 de Janeiro, e é válida para todos os contratos domésticos terá, no entanto, dimensões diferentes consoante a potência e opções horárias contratadas.

Os clientes com tarifa simples e potência contratada de 1,15 a 20,7 kVA irão pagar “cerca de -1€/mês versus preços em vigor a 1 Janeiro”, adiantou a empresa ao PÚBLICO.

No caso dos clientes com tarifa bi-horária e potência contratada de 3,45 a 20,7 kVA, a diminuição na factura será de cerca de dois euros por mês face aos preços em vigor no início do ano.

Para quem escolheu a tarifa tri-horária e tem potência contratada entre 3,45 e 41,4 kVA, a descida também rondará um euro.

A EDP, que iniciou o mês de Janeiro com uma actualização média dos tarifários na ordem dos 3%, justifica a descida com o facto de as tarifas da ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos para vigorar a 1 de Outubro terem sido diferentes do que o proposto inicialmente em Outubro.

“Depois de analisadas as Tarifas de Acesso às Redes publicadas pela ERSE e uma vez que as condições tarifárias finais são diferentes das anunciadas na proposta de Outubro, a EDP Comercial decidiu fazer uma redução no seu tarifário”, explicou a empresa presidida por Vera Pinto Pereira.

Segundo o comunicado da ERSE sobre os preços de 2023, o facto de as tarifas de acesso às redes terem caído para valores negativos em Janeiro contribuiu para uma diminuição de “cerca de -55% na factura final dos consumidores domésticos, aliviando assim a pressão dos incrementos no mercado grossista nos preços finais pagos pelos clientes, tanto no mercado regulado como no mercado liberalizado”.

Assim, a “EDP Comercial vai descer a energia em 2,5%”, quando ainda no início de Dezembro (antes de conhecida a decisão tarifária da ERSE para este ano) achava que os preços do início de Janeiro (ou seja, com uma subida de 3% face a Dezembro) iriam manter-se “ao longo do primeiro semestre do ano”.

A EDP Comercial, que recentemente passou a ter contratos trimestrais para poder rever o preço “mais rapidamente”, é a líder do mercado liberalizado neste segmento das famílias e pequenos negócios e tinha, de acordo com os últimos dados da ERSE, de Agosto, 72,6% dos clientes e 42,2% do consumo abastecido.