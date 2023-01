Dona do Pingo Doce ultrapassa 25 mil milhões de vendas em 2022

A sociedade Jerónimo Martins (JM), dona da cadeia de supermercados Pingo Doce, terminou o ano de 2022 com um crescimento de 21,5% face ao ano anterior. São 25,38 mil milhões de euros de vendas líquidas, segundo os dados preliminares da companhia de distribuição.

É um recorde em termos de vendas líquidas para o grupo. Esta quarta-feira, em comunicado, o líder da JM SGPS, Pedro Soares do Santos, salientou: “Não ignorando algum papel da inflação, é com muita satisfação que registo a superação do marco de 25 mil milhões de euros em vendas no ano em que Jerónimo Martins celebrou 230 anos de actividade comercial”.

Os dados preliminares relativos ao exercício de 2022 agora anunciados são, a confirmarem-se, o dobro do que a companhia detentora das marcas Pingo Doce e Recheio (em Portugal), Biedronka e Hebe (na Polónia) e Ara (na Colômbia) realizou há apenas oito anos. Os dados estão disponíveis no site da entidade reguladora do mercado, a CMVM, uma vez que a JM é cotada em bolsa.

No início de 2015, a sociedade anunciava vendas preliminares de 12,68 mil milhões de euros no último ano da troika em Portugal. Hoje, divulgou vendas líquidas que representam o dobro desse valor.

Mas há algumas diferenças. A Ara, cadeia de lojas de proximidade que o grupo lançou na Colômbia em Março de 2013, ainda não aparecia em 2014 com as vendas segmentadas. Em 2022, a rede colombiana representou 1,76 mil milhões de euros (7% das vendas consolidadas pelo grupo).

A mudança com maior impacto foi, contudo, da origem mais provável. A Polónia, em que o grupo apostou em 1995 e se focou nas décadas seguintes, é a chave. Passou de vendas líquidas de 8,4 mil milhões de euros em 2014 para 17,58 mil milhões de euros em 2022. E passou de um peso de 66,5% para 69,3% nas vendas consolidadas do grupo nesses oito anos.

Em Portugal, a retalhista alimentar terminou 2022 com vendas líquidas de 4,5 mil milhões de euros através do Pingo Doce. Em 2014, a cadeia de supermercados facturou 3,23 mil milhões de euros. O seu peso nas vendas anuais do grupo, contudo, recuou 7,8 pontos percentuais, para 17,7% nos mesmos oito anos.

Igual comportamento teve a cadeia de comércio por grosso Recheio – mais afectada nos anos de pandemia pelos seus clientes serem hotéis, restaurantes e cafés (vulgo canal Horeca) – mas que terminou 2022 numa nota ascendente. Vendeu 1,18 mil milhões de euros (mais 27,7% que em 2021), representando 4,6% do total do grupo. Em 2014, os 799 milhões e euros então realizados faziam com que a cadeia de cash & carry tivesse um peso de 6,3% no consolidado pela JM SGPS.