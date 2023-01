Aeroporto de Lisboa superou níveis de passageiros pré-pandemia no final de 2022

Dados do grupo que detém a ANA – Aeroportos de Portugal mostram uma subida de 0,6% no maior aeroporto nacional nos últimos três meses do ano passado face a 2019.

Pela primeira vez desde pandemia de covid-19, o número de passageiros no aeroporto de Lisboa ultrapassou os valores de 2019, ano em que se bateram recordes. De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pela Vinci, grupo que detém a ANA – Aeroportos de Portugal, nos últimos três meses de 2022 passaram pelo aeroporto Humberto Delgado 7,42 milhões de passageiros, 0,6% acima de idêntico período de 2019.

No Porto, a subida foi de 2,7%, em Faro foi de 0,6%, na Madeira subida foi de 37% e nos Açores foi de 12%. A nível nacional, a subida foi de 3,6% no período em análise, acompanhada de um menor aumento do número de aviões, que foi de 1,6% (ou seja, há menos aviões, com mais pessoas).

O tráfego aéreo em Portugal foi “particularmente robusto” no quarto trimestre em Portugal devido, segundo explicou a empresa em comunicado, às conexões com a França, Espanha e Reino Unido, impulsionadas por companhias aéreas low-cost como a Ryanair e a EasyJet.

Olhando para o ano inteiro, no entanto, verifica-se que o tráfego de passageiros em Lisboa ficou 9,3% abaixo do número de 2019, percentagem que passa para 5,8% a nível nacional.

A Madeira, com um expressivo aumento de 22% (para o qual contribuiu a entrada da Ryanair, no final de Março), e os Açores, com mais 3,4%, contrariaram a tendência nacional. No caso do Porto, houve uma descida de 3,6%, e em Faro a queda foi de 9,3%, face ao ano de 2019.

Da rede de aeroportos gerida pelas empresas da Vinci, Portugal e Sérvia (aeroporto de Belgrado) foram os únicos a ultrapassar no final de 2022 os níveis de 2019. O grupo está também presente em França, Reino Unido, Brasil, Japão e Chile.