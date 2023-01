Rúben Semedo ilibado do crime de violação na Grécia

Rúben Semedo foi, nesta quinta-feira, absolvido pelo Conselho de Magistrados de Atenas de todas as acusações relacionadas com a queixa apresentada por uma jovem de 17 anos e que alegou ter sido violada pelo futebolista internacional português, em Agosto de 2021.

O jogador representava na altura o Olympiakos e chegou a ser detido pelas autoridades helénicas. No entanto, o tribunal considerou agora que não há indícios que sustentem a acusação após a audição de testemunhos e da ponderação do exame de instrução.

Rúben Semedo, que sempre clamou por inocência, joga actualmente no Al-Duhail, do Qatar, depois de ter estado no FC Porto na época passada, ainda por empréstimo do Olympiakos.