Portugal entra a perder no Mundial de andebol

Selecção nacional derrotada pela Islândia na jornada inaugural por 30-26. Próximo jogo será no sábado, com a Coreia do Sul.

Portugal entrou a perder no Mundial de andebol, que se está a realizar na Suécia e na Polónia, derrotado pela Islândia por 30-26 (15-15 ao intervalo) na primeira jornada do Grupo D. A selecção portuguesa conseguiu equilibrar o jogo durante vários momentos, mas nunca conseguiu estar na frente e acabou por sair derrotada frente a esta selecção nórdica por quatro golos, uma diferença que não reflecte a relação de forças entre as duas equipas, mas que se explica pela maior experiência islandesa e pelo apoio dos seus adeptos que preenchiam o Arena Kristianstad, na Suécia.

Paulo Pereira tinha dito que esta selecção islandesa tinha um dos melhores ataques do mundo e, durante largos períodos da primeira parte, Portugal não teve resposta. Com duas exclusões nos primeiros dez minutos (teria mais uma durante o primeiro tempo), a selecção portuguesa deixou os nórdicos fugirem para uma vantagem de quatro golos (7-3), mas os ajustes na defesa e quatro ataques consecutivos com golo deixaram o marcador nivelado aos 17’ (7-7).

Depois, a diferença nunca foi superior a dois golos. Gustavsson foi brilhando na baliza islandesa, mas Portugal também ganhou um guardião inspirado quando trocou Manuel Gaspar por Miguel Espinha. O guarda-redes do Cesson-Rennes fechou a sua baliza com várias defesas importantes e a pontaria de Pedro Portela fez o resto: sete golos na primeira parte, o último dos quais na concretização de um livre de sete metros que empatou o jogo nos últimos segundos da primeira parte (15-15).

Portugal poderia ter ganho a sua primeira vantagem no jogo logo no reinício, mas Iturriza acertou no poste e a Islândia rapidamente recuperou a vantagem. A selecção portuguesa voltou a ser penalizada por exclusões, e teve logo duas com poucos segundos de diferença – primeiro Alexis Borges, depois Fábio Magalhães, que foi expulso. Durante um minuto Portugal jogou com menos dois, mas conseguiu limitar os estragos, nunca deixando os islandeses ficarem com mais do que três golos de vantagem.

Rui Silva foi mantendo a selecção portuguesa no jogo, com vários golos importante e, a 11 minutos do fim, Portugal voltou a nivelar o marcador, por Cavalcanti (22-22). Já na parte final, os islandeses conseguiram fugir no marcador, num misto de desacerto ofensivo (muitas bolas aos ferros) e algumas decisões disciplinares duvidosas.

Mas também a tremenda eficácia nórdica a fazer a diferença – ataques rápidos e quase sempre para dentro da baliza portuguesa. Omar Magnusson, lateral do Magdeburgo, seria o melhor marcador da Islândia, com oito golos, enquanto Pedro Portela liderou Portugal no ataque, com nove (sete na primeira parte, apenas dois na segunda).

Só no final é que Paulo Pereira, a ver o jogo a partir da bancada, arriscou no “sete para seis”, mas não chegou para mudar o destino a esta entrada em falso da selecção portuguesa – ao contrário do que aconteceram no primeiro jogo do Mundial 2021, com triunfo português sobre esta mesma Islândia.

Nada, no entanto, está perdido no que diz respeito ao apuramento para a fase seguinte. Passam três de cada grupo e, em princípio, poderá dar um passo decisivo rumo à fase seguinte no próximo sábado, quando defrontar a Coreia do Sul, que tem um treinador português, Rolando Freitas. O líder do agrupamento no final da primeira jornada é a Hungria, que bateu facilmente e sem qualquer surpresa formação sul-coreana por 35-27 (21-11 ao intervalo).

Nos restantes jogos deste segundo dia de Mundial, não houve grandes surpresas – os favoritos ganharam com maior ou menor dificuldade. Houve, no entanto, uma vitória histórica da selecção de Cabo Verde, a sua primeira em Mundiais de andebol. Depois de ter sido excluída do Mundial 2021 devido a um surto de covid-19 na equipa, a selecção africana entrou a ganhar, com um triunfo sobre o Uruguai por 33-25.