Sexta na TV: Mata Hari, Break Point e uma maré de pesadelos

CINEMA

Pesadelo em Elm Street

AXN Movies, 12h

O filme de Wes Craven marcou o cinema de terror na década de 1980 ao introduzir um mundo irreal, onde nenhuma lógica parece funcionar: o dos sonhos. O macabro e cortante Freddy Krueger (Robert Englund) atormenta o sono de um grupo de adolescentes: Nancy (Heather Langenkamp), Tina (Amanda Wyss), Rod (Jsu Garcia) e Glen (Johnny Depp, na sua estreia no grande ecrã).

Mas, quando acordam, o pesadelo não acaba – nem para o telespectador, que pode ver a seguir os quatro capítulos seguintes do franchise e o remake de 2010, numa maratona à medida desta sexta 13.

O Rochedo

Hollywood, 19h15

A prisão de Alcatraz é uma fortaleza quase inexpugnável. Só um homem, John Patrick Mason (Sean Connery), conseguiu escapar-lhe. Agora, a vida de milhões de pessoas depende dele: é chamado a conduzir até à ilha uma equipa de forças especiais, para travar um grupo de fuzileiros revoltados, na posse de perigosas armas químicas. Nicolas Cage e Ed Harris também participam no filme dirigido por Michael Bay.

O Fotógrafo de Minamata

TVCine Top, 21h30

A doença de Minamata, que toma o nome de uma cidade japonesa, é uma forma de intoxicação por mercúrio. No início da década de 1970, o fotógrafo da revista Life, W. Eugene Smith (interpretado por Johnny Depp) documentou essa doença causada pela poluição industrial da empresa de químicos Chisso. E isso trouxe-lhe consequências graves. O filme de Andrew Levitas conta essa história.

O Terceiro Assassinato

RTP2, 22h55

Shigemori (Masaharu Fukuyama), um advogado conceituado, é designado para defender Misumi (Kôji Yakusho), que cometeu um duplo homicídio há 30 anos e que parece ter voltado a matar. O caso é particularmente complexo para o advogado, dado que o seu cliente já confessou o crime e a sentença em causa é a pena de morte. Mas Shigemori começa a duvidar da sua culpabilidade, à medida que conhece mais intimamente Misumi e todos os que o rodeiam.

Estreado no Festival de Cinema de Veneza, um thriller dramático escrito e realizado pelo japonês Hirokazu Koreeda.

DOCUMENTÁRIOS

Mata Hari, a Bela Espia

RTP2, 20h37

Realizado por Jobst Knigge e Kristina Forbat, promete revelar a verdadeira história de Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917), que ficou conhecida como Mata Hari, a mais exótica, sensual e misteriosa espia do século XX.

Break Point

Netflix, streaming

Suor, determinação, gritos, sacrifícios, paixão, raquetas partidas. A equipa que produziu Formula 1: Drive to Survive aponta agora a câmara aos courts de ténis, para se focar nas expectativas sobre os atletas em ascensão ao lugar de figuras como Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic. Hoje, estreiam-se os cinco primeiros episódios; a outra metade chegará em Junho.

Destino: Operação Maré Negra

Prime Video, streaming

Antecipando a estreia da segunda temporada, agendada para Fevereiro, estreia-se um episódio especial que vai aos bastidores da série, ao encontro dos seus protagonistas e realizadores, para levantar o véu sobre a continuação da história. É preenchido por “entrevistas dinâmicas, cenas da gravação e os momentos entre takes que mostram a viagem desde dentro”, anuncia a plataforma.

Primeira produção luso-espanhola criada de raiz para a Prime Video, Operação Maré Negra tem guião de Natxo López e Patxi Amezcua, e inspira-se na história real do submarino carregado de droga que passou por Portugal e foi interceptado na Galiza em 2019.

SÉRIE

Anatomia de Grey

RTP1, 23h47

Chega ao canal público, em exibição semanal, a 17.ª temporada do drama médico criado por Shonda Rhimes e protagonizado por Ellen Pompeo, o mais longevo da televisão em primetime (já vai na 19.ª época).

Estes episódios decorrem em plena pandemia, com o corpo médico do Grey Sloan Memorial Hospital posicionado na linha da frente do combate inglório contra esse inimigo invisível e ainda pouco conhecido na altura: o coronavírus. Nesta ronda regista-se ainda um cruzamento com o spin-off Station 19, em que os bombeiros da cidade levam às urgências pessoas feridas num incêndio.