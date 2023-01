Ninguém escapa à infância na trilogia de Tove Ditlevsen

O bairro cosmopolita de Vesterbro, quase no centro de Copenhaga, é hoje um lugar sofisticado e caro. Mas nem sempre foi assim. Em 1917 (e durante mais algumas décadas), ano em que lá nasceu a escritora Tove Ditlevsen, aquele era um bairro proletário, de gente pobre, de operários cuja jornada de trabalho (para aqueles que o conseguiam ter) ainda era de doze horas. Era um local de edifícios sombrios, com apartamentos onde os jornais velhos faziam as vezes de toalha de mesa e onde nem sempre havia comida.