Numa zona remota da Patagónia, desvendaram-se novos dinossauros

Investigadores descobriram fósseis de quatro tipos de dinossauros, incluindo um Megaraptor, e dois grupos de aves que viveram naquela zona remota da Patagónia, no Chile, que se tornou um importante depósito de fósseis.

Depois de recolherem fósseis em 2021 no Cerro Guido, localizado no Vale Las Chinas, perto da fronteira com a Argentina, a cerca de 2800 quilómetros a sul de Santiago, os cientistas verificaram em laboratório que estes pertenciam a dinossauros que ainda não tinham sido identificados naquele local. O Instituto Chileno da Antárctica, em colaboração com investigadores da Universidade do Chile e da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, conseguiram identificar vestígios de quatro tipos de dinossauros, incluindo dentes e partes ósseas pós-cranianas de um Megaraptor, carnívoro pertencente ao grupo dos terópodes.

“É sempre muito interessante em termos científicos descobrir algo que não havia sido encontrado antes no vale de Las Chinas, onde nos começamos a acostumar a novas descobertas de restos fósseis”, salientou esta quarta-feira à agência AFP Marcelo Leppe, director do Instituto Chileno da Antárctica. Estes dinossauros carnívoros tinham garras, pequenos dentes afiados e grandes membros superiores, o que os coloca, segundo esta investigação, no topo da cadeia alimentar nesta área, onde habitaram entre os 66 e 75 milhões de anos atrás, no final do Cretácico.

Também foram identificados dois exemplares dos Unenlagia, um género de terópodes ligado ao Velociraptor (carnívoro e bípede), que possuem um “carácter evolutivo, o que indicaria que seria uma nova espécie de Unenlagia ou possivelmente um representante de um clado (grupo) diferente”, explicou.

Os investigadores também encontraram vestígios de duas linhagens de aves: um enantiornite, o grupo de aves mais diverso e abundante do Mesozóico, e um Ornithurae, um grupo directamente relacionado com as aves modernas. Toda esta informação foi compilada na revista científica Journal of South American Earth Sciences.

Em Dezembro de 2021, paleontólogos chilenos apresentaram vestígios de um Stegouros elengassen, um dinossauro enigmático cuja cauda em forma de clava intrigou os cientistas, que tinha sido descoberto nesta mesma área da Patagónia chilena.