Há um novo cometa que nos visita. Só volta daqui a 50 mil anos

Dizem que os cometas são como os gatos: têm cauda e são imprevisíveis. A expressão aplica-se ao cometa que esta quinta-feira passa perto do Sol e a seguir da Terra. Não se sabe quão brilhante vai ser.

A pergunta que muitos têm na ponta da língua é: o novo cometa que desperta atenções por estes dias, e está a chegar ao interior do nosso sistema solar, vai ser visível a olho nu? A expectativa actual é que talvez tal seja possível entre o final deste mês e início de Fevereiro, ainda que provavelmente no limite da visibilidade à vista desarmada. Mas quem tiver uns simples binóculos pode vê-lo já agora, durante a madrugada. Falamos do cometa C/2022 E3 (ZTF).