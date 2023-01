Voos suspensos nos Estados Unidos após falha informática

Uma falha informática está a causar o caos na aviação norte-americana. Neste momento, todos os voos domésticos estão suspensos, com a administração federal de aviação dos Estados Unidos (FAA) a tentar resolver o problema com a maior celeridade possível. O Presidente Joe Biden já foi informado da situação, com a Casa Branca a dizer que não há, para já, indícios que apontam para ciberataques.

"A FAA está a trabalhar para recuperar o Sistema de Missões Aéreas. Estamos a realizar as verificações finais e a reiniciar o sistema. As operações foram afectadas em todo o espaço aéreo nacional. Vamos facultar actualizações enquanto fazemos progresso", anunciou a administração federal numa publicação feita no Twitter.

Desde esta publicação inicial, feita às 11h29 de Portugal continental, a entidade responsável pela circulação aérea nos Estados Unidos adiantou, já por duas vezes, que ainda não foi possível resolver estes problemas, mantendo-se as ordens iniciais.

Todos os voos domésticos foram suspensos por precaução nas próximas horas, medida que afecta milhões de passageiros em todo o país. Para já, foram afectados mais de 1100 voos, com 94 a serem mesmo cancelados devido às falhas informáticas.

Estes problemas não afectam apenas os passageiros nos Estados Unidos, mas todos aqueles cujos voos têm destino ou fazem escala neste país.