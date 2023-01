Polícia Judiciária: Hospital de Braga alvo de buscas

Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção, participação económica em negócio relacionados com vários processos de aquisição de equipamentos.

A Polícia Judiciária (PJ) está a fazer buscas no Hospital de Braga, avançou a CNN e confirmou o PÚBLICO.

Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção, participação económica em negócio relacionados com vários processos de aquisição de equipamentos. Uma empresa fornecedora de equipamentos, com sede na zona do Porto, também estará a ser alvo de buscas.

Este inquérito pertence ao DIAP Regional do Porto e começou em 2021. De momento ainda não há arguidos.

Em comunicado, o próprio Hospital de Braga confirmou a realização das buscas. "O Hospital de Braga informa que se encontram a decorrer buscas do Ministério Público nas suas instalações. O Conselho de Administração reitera que se encontra a colaborar totalmente com as autoridades nas diligências realizadas", lê-se.