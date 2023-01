Lei das incompatibilidades foi revista mais de 10 vezes mas sanções ficaram na mesma

A lei que estabeleceu o regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos foi alterada oito vezes (em 1994, 1995, duas em 1996, 1998, 2007, 2008 e 2011) desde que foi criada em 1993, no último Governo de Cavaco Silva. Em 2019, foi substituída pelo regime do exercício de funções dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos que, entretanto, também foi alterado outras três vezes (em 2020, 2021 e 2022). Contudo, em trinta anos, no que se refere à questão das incompatibilidades, as sanções para quem infringe esta lei persistem praticamente inalteradas, embora se tenha alargado o universo a quem são aplicadas — antes da lei aprovada pelo Governo de António Costa, não se aplicava sequer aos políticos.