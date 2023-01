António Costa culpa ex-governantes para tentar fechar crise no Governo

Durante mais de três horas, o primeiro-ministro demarcou-se das antigas secretárias de Estado e não defendeu a ministra da Agricultura, procurando centrar as atenções nos indicadores económicos.

Uma semana depois da discussão da moção de censura ao Governo, o primeiro-ministro regressou ao Parlamento para o debate sobre política geral. Embora a TAP tenha continuado a ser tema dominante nas perguntas dirigidas ao primeiro-ministro, os deputados deram menos atenção às polémicas e quiseram falar dos problemas que têm afectado a saúde e a escola pública, alternando as intervenções com apontamentos sobre os indicadores económicos. Registou-se alguma normalização do debate parlamentar.