Rita Marques e um mês e meio de nojo

Rita Marques deveria saber que não podia exercer funções numa empresa de um sector que tutelou nos três anos seguintes à sua saída do Governo e que foi beneficiada por uma decisão sua enquanto secretária de Estado do Turismo. A ex-governante tem toda a legitimidade para regressar ao sector privado, como afirma, se isso não infringir a lei e o mais elementar bom senso. Rita Marques assumiu um cargo de administradora na The Fladgate Partnership, na qual irá gerir a divisão de hotéis e de turismo, apenas um mês e meio depois de sair em desacordo com o ministro da Economia.