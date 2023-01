De que está à espera o ministro da Educação?

O ministro da Educação conhece como ninguém as razões que fazem movimentar os professores, uma vez que está no ministério há muitos anos. Por isso não consigo entender porque só recebe os sindicatos no final de Janeiro. Está à espera de quê? João Costa já devia ter a solução para um problema que se arrasta há demasiados anos e que ele bem conhece. A luta dos professores é justíssima, essa é a verdade nua e crua. Causa problemas aos pais, é verdade, mas os professores não podem continuar a ser desrespeitados e ignorados e devem, acima de tudo, lutar pelas suas condições de trabalho e de carreira e por uma escola pública de qualidade. João Costa tem de urgentemente resolver este problema.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

O estado da educação em Portugal

Tendo lido no PÚBLICO os artigos de opinião de António Sampaio da Nóvoa (7 de Janeiro) e do ministro da Educação, João Costa (10 de Janeiro), gostava de salientar alguns aspectos:

1. A óptima caracterização dos pontos-chave da situação actual da educação feita por A.S. Nóvoa: questões de urgente e necessária resolução como estabilidade e valorização da carreira dos professores; necessidade de desburocratização das suas funções para empreendimento de projectos de diversa ordem. A aula é um ponto de partida para espaços mais vastos de interdisciplinaridade e ligação à comunidade.

2. Quanto ao artigo do ministro João Costa: é de lamentar que vise especialmente o passado – formas verbais no passado a mais. Há que analisar o passado em que há também aspectos positivos, mas resolver problemas e agir para o futuro.

Maria Lisete Costa, Algés

"Pela melhor causa"

O slogan de luta das escolas deveria ser: "Pela melhor causa. Pela educação." Porque a educação é o pilar mais importante de um país, é aquilo que verdadeiramente o sustenta. É urgente a educação, a ternura e a humanidade. Nas escolas e na sociedade.

É urgente o diálogo, para que escutemos com efectividade os outros e para que procuremos o melhor para todos. Serão necessárias pontes de entendimento entre os nossos governantes e os profissionais da educação, para que se consigam criar melhores condições de trabalho e consequentemente o merecido reconhecimento. O país carece de um diálogo mais elevado para que tenhamos uma democracia mais saudável e mais produtiva. Já foi percorrido um longo caminho, com muitos obstáculos, e vamos continuar a lutar por um futuro melhor e por um país melhor. A educação é a peça central desse futuro.

​Miguel Xavier Sequeira, Lagos

​Meios obsoletos a defender o país

Ao ouvir a notícia de que a Armada portuguesa tinha destacado a corveta António Enes para acompanhar ao longo da costa portuguesa a passagem de um navio de guerra russo, perguntei-me como é possível que uma unidade com 52 anos de serviço continue no activo da nossa Marinha de Guerra.

Esse velho navio, desprovido de um helicóptero que possa completar essa missão de acompanhamento, para lá do armamento completamente ultrapassado, já deveria ter sido abatido há muitos anos, pois nem no tempo do Estado Novo a Armada teve um navio tão velho em serviço de soberania. Entretanto, das fragatas da classe "Vasco da Gama" só uma estará operacional, pois não haverá verba para a modernização das outras duas. É isto a Defesa Nacional de um membro da NATO com uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo?

Por favor, deixem de falar em porta-drones e tenham os pés bem assentes no chão, neste caso na água.

Manuel Alves, Lisboa

Estreia de Ricardo Paes Mamede

Fiquei perplexo. Ricardo Paes Mamede não sabe a que se deve a quase-estagnação do crescimento da economia portuguesa. Depois desta confissão na sua crónica de 9 de Janeiro, limitou-se a enredar-se em duas ou três razões que, possivelmente, influenciavam esta pobre situação. Ricardo Paes Mamede é professor no Iscte e ensina os nossos próximos economistas. Assim, não é de admirar que poucos economistas no activo saibam o que é criar e destruir valor e como se desenvolve e faz crescer uma economia.

É verdade que as variáveis que contribuem para o crescimento são muitas e os incautos se perdem nas relações de causa e efeito, mas sabe-se há dezenas de anos que há condições imprescindíveis para o crescimento sustentável e há condições suplementares. Num sistema complexo é necessário saber distingui-las.

As condições imprescindíveis para haver crescimento económico sustentado, que é necessário para o desenvolvimento, são o aumento da produtividade e, ipso facto, do investimento na produção de bens e serviços. Tudo o resto apenas fomenta ou dificulta.

António S. Carvalho Fernandes, Lisboa