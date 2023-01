Depois de Brasília, devemos olhar para a IL

É estranho um partido pequeno como a IL, com “liberal” no nome e tudo, ter uma porção tão grande de apologistas ou relativistas de fenómenos como Trump ou Bolsonaro.

As invasões em Brasília no passado domingo por massas ululantes e bárbaras de bolsonaristas mostram, pela enésima vez, a índole antidemocrática da nova direita populista. Também já foi dito e redito: uma cópia pouco original (mas igualmente perigosa) da invasão do Capitólio pelos trumpistas a 6 de janeiro de 2021.