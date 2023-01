Pelo menos seis pessoas esfaqueadas em estação de comboios de Paris

Suspeito do ataque com arma branca na Gare du Nord foi “neutralizado” pela polícia. Ministro do Interior francês realça “reacção eficaz e corajosa” das autoridades.

Pelo menos seis pessoas foram esfaqueadas esta quarta-feira de manhã na Gare du Nord, uma das principais e mais movimentadas estações de caminhos-de-ferro de Paris, capital de França.

Segundo o ministro do Interior, Gérald Darmanin, o suspeito do crime – um homem –, com uma arma branca, foi “rapidamente neutralizado” pela polícia. A estação televisiva BFM TV diz que as autoridades utilizaram uma arma de fogo para travar o ataque.

Uma fonte da polícia, citada pela Reuters, revela que um dos agentes policiais – pertencentes à guarda fronteiriça francesa – que disparou sobre o suspeito se encontrava fora de serviço.

Un individu a blessé plusieurs personnes ce matin à la Gare du Nord. Il a rapidement été neutralisé. Merci aux forces de l’ordre pour leur réaction efficace et courageuse. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 11, 2023

Darmanin recorreu ao Twitter para realçar a “reacção eficaz e corajosa” da polícia.

Representantes da Sociedade Nacional Francesa de Caminhos-de-Ferro (SNCF) – a empresa ferroviária pública que opera na Gare du Nord – explicaram ao jornal Le Figaro e à radio France Info que o ataque ocorreu por volta das 6h40 locais (mais uma hora que em Portugal continental).

Depois de “neutralizado”, e após a intervenção das equipas de emergência, o suspeito foi detido e retirado do local pelas autoridades policiais. Ainda não há informações sobre a sua identidade, perfil ou motivações.

?? 7h52

Intervention des forces de l'ordre à Paris Nord



Le trafic est perturbé au départ et à l'arrivée de Paris Nord. La police aurait ouvert le feu contre une personne menaçante qui aurait blessé des clients en Gare du Nord. 1/2 — TER Hauts-de-France (@TERHDF) January 11, 2023

Das seis pessoas esfaqueadas – onde se contavam pelo menos quatro passageiros e um segurança – cinco apresentam ferimentos ligeiros e uma necessitou de maiores cuidados, devido a uma ferida superficial numa omoplata. Por enquanto, não há informação de que corre risco de vida.

A SNCF diz que a polícia montou um perímetro de segurança em redor do local do crime e informou que, depois de alguns atrasos motivados pelo incidente, a estação de comboios já está a operar com normalidade.