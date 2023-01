Vitoria nasceu sem braços, dançou no America’s Got Talent e deixou júri rendido

A brasileira já tinha deslumbrado no programa alemão do franchising. Agora, dançou nos EUA e não deixou ninguém indiferente. “És uma All-Star”, declarou Simon Cowell.

Vitoria Bueno tem 18 anos, é natural de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, no Sudeste do Brasil, e, devido a uma “malformação congénita”, nasceu sem braços. “A minha mãe só soube na hora do meu parto”, detalhou na sua apresentação ao júri do America's Got Talent: All-Stars, que reúne vencedores, finalistas e favoritos dos fãs de temporadas anteriores de todo franchising Got Talent.

A brasileira diz que sempre foi normal fazer tudo com os pés, que foi algo automático: “Eu me alimento, escovo os meus dentes, arrumo o meu cabelo.” Ainda pequenina percebeu que gostava muito de dançar. E o facto de Vitoria usar os pés tão naturalmente para tudo fez com que a mãe a levasse às aulas de dança.

Há um ano, resolveu arriscar e inscrever-se. Dançou na edição alemã, com o nome Das Supertalent, onde foi brindada com o botão dourado, que representa o acesso imediato à final. No fim, terminou em segundo lugar. “O programa mudou muito a minha vida”, assevera no vídeo de apresentação transmitido no America's Got Talent: All-Stars, no qual afirma ter ficado “super feliz” quando o convite para participar no programa com os maiores e “melhores” talentos do mundo chegou.

Vitoria dançou, em pontas, ao ritmo de You say, tema de Lauren Daigle, e o silêncio sepulcral dominou a plateia (“estávamos hipnotizados”, explicaria Simon Cowell pouco depois). No fim da actuação, a bailarina foi ovacionada de pé — jurados incluídos.

“És linda”, atirou Heidi Klum. “Tens tanto equilíbrio, tanta elegância quando danças. Foi tão bonito de se ver.” Já Simon Cowell considerou que Vitoria Bueno já é “uma All-Star”. E rematou: “Penso que todo o Brasil e agora toda a América vai estar a torcer por ti.”

Vitoria Bueno acabou por não passar à fase seguinte, tendo os dois lugares disponíveis ido para Aidan Bryant, que apresentou uma impressionante acrobacia aérea, e para o Coro Juvenil de Detroit, que conquistou o botão dourado de um emocionado Terry Crews, que assume a apresentação do programa.

Mas isso não desmotiva a bailarina: “É uma grande honra e alegria representar o meu país no maior show de talentos do mundo. Eu só tenho a agradecer, meu coração transborda de gratidão!”, escreveu no Instagram.