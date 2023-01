Livraria põe lado a lado Na Sombra de Harry e Como Matar a Tua Família

Uma pequena livraria da cidade de Swindon, Inglaterra, arrumou a sua montra com exemplares das memórias do príncipe, nas quais Harry ataca a família real, ao lado do divertido romance de Bella Mackie.

“De qualquer modo, temos algumas cópias de reserva (spare) de Spare (reserva), se quiser uma.” Com esta legenda, a Bert's Books, uma pequena e independente livraria de Swindon, cidade na margem do lago Windsor, publicou uma fotografia da sua montra, em que colocou lado a lado exemplares da autobiografia do príncipe Harry e o “incrivelmente divertido” livro de Bella Mackie, Como Matar a Tua Família.

As reacções não se fizeram esperar, com um dos utilizadores do Twitter a questionar qual dos autores irá avançar primeiro com um processo contra a livraria: “Sua alteza real ou a senhora Mackie?”

Mas a Bert's Books não desarma: “Apenas colocámos os nossos livros mais vendidos na montra... As pessoas estão a fazer todo o tipo de loucas suposições e ligações”, rematando a resposta com um emoji de cabeça para baixo.

Como matar a tua família Autor: Bella Mackie

Editor: Porto Editora

368 págs., 18,80€ Comprar

Desconhece-se se a imagem já foi vista pelo duque de Sussex, cujo livro vendeu em torno de 400 mil exemplares no primeiro dia, tornando-se a obra de não-ficção mais vendida em tão pouco tempo.

Mas Bella Mackie, citada pela BBC, respondeu à provocação da Bert's Books com sentido de humor: “Obrigada às 8000 pessoas que me enviaram isto hoje. E obrigada Bert's Books​, que honra”, compondo o escrito com um emoji em forma de faca.

Como Matar a Tua Família (Porto Editora),​ no top de vendas no Reino Unido, acompanha a saga de Grace Bernard, de 28 anos, que descobre que o seu pai milionário ausente rejeitou os pedidos de ajuda da mãe moribunda e jura vingança, eliminando todos os membros da sua família.

Na Sombra Autor: Príncipe Harry

Editora: Objectiva

504 págs., 22,95€ Comprar

Já Na Sombra (Editora Objectiva) compila as memórias do príncipe Harry, desde que era criança até aos dias de hoje, com o filho mais novo do rei Carlos III a explorar a sensação de ser apenas um suplente, uma reserva (possíveis traduções literais de Spare, o título original), a recuperar o trauma da morte da mãe, a descrever as bebedeiras e o consumo de estupefacientes.

O duque de Sussex também reflecte sobre o bullying de William (escreve até que o irmão o agrediu fisicamente), descreve a madrasta com uma mulher calculista e com uma agenda (insinua que Camila foi responsável por algumas histórias terem chegado à imprensa) e acusa a cunhada Kate Middleton de ter sido cruel com Meghan, a sua mulher.