Women’s World Car of the Year: há 59 candidatos a Carro do Ano

São 59 os veículos apurados para serem votados pelo júri do Women’s World Car of the Year, composto actualmente por 61 jornalistas de 44 países, Portugal incluído.

As juradas do Women’s World Car of the Year (WWCOTY) começaram a votar esta semana, num processo que culminará com a revelação dos vencedores das seis categorias, a 15 de Fevereiro. Os líderes das classes serão, posteriormente, submetidos a uma segunda avaliação para apurar o carro que, globalmente, se apresentou como a melhor solução em 2022, sendo avaliados aspectos como relação qualidade/preço, segurança, funcionalidades, mecânicas e design, entre outros. O vencedor global será anunciado a 8 de Março, data em que se assinala o Dia Internacional da Mulher.

Entre os automóveis que já estão disponíveis no mercado português (ou que já foram apresentados), DS 4, Honda Civic, Kia Niro, Opel Astra, Renault Megane e-Tech, Smart #1 e Toyota Aygo X disputam a categoria de modelo urbano (comprimento até 4,4 metros).

Já o Alfa Romeo Tonale, BMW Series 2 Active Tourer, BMW X1 iX1, Dacia Jogger, Nissan Ariya e Renault Austral disputam a classe dos familiares (entre 4,4 e 4,6 metros).

Os familiares grandes (mais de 4,6m) incluem BMW 4 Series Gran Coupé, BMW 7 Series/i7, Citroën C5 X, Mercedes-Benz EQE e Peugeot 408, ao passo que os SUV grandes integram Audi Q5 e-Tron, Land Rover Range Rover, Lexus RX, Lexus RZ, Mazda CX 60, Mercedes-Benz EQE, Mercedes-Benz GLC e Nissan X-Trail.

Por fim, as categorias para as quais o tamanho não importa: performance e pick-ups/4x4. No primeiro, por Portugal, comercializa-se o Maserati Grecale (modelo que permitiu à marca um número recorde de vendas no ano passado) e Mercedes-Benz AMG SL. Entre pick-ups/4x4, apenas o Ford Ranger se pode encontrar no mercado luso.

Na última edição, o Peugeot 308 saiu vencedor de uma segunda ronda de votação entre os líderes de cada segmento, depois de ter conquistado a classe dos automóveis urbanos. Outros vencedores foram Ford Mach-E (Familiar), Kia Sportage (SUV Familiar), BMW iX (Grande SUV), Audi e-Tron GT (Performance) e Jeep Wrangler 4xe (4x4).

Criados pela jornalista neozelandesa Sandy Myhre, em 2009, o objectivo dos prémios é a escolha dos melhores carros, por um conjunto de juradas especializadas no tema, tendo como base critérios como a segurança, a qualidade, o preço e respectiva relação com o produto proposto, o design, a facilidade de condução, os benefícios e pegada ambiental.

Actualmente, votam 61 jornalistas de 44 países, Portugal incluído, e com a representação de todos os continentes.