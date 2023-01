Citroën acelera no segmento médio com o C4 X eléctrico

A marca francesa reforça a sua presença no segmento médio com proposta inovadora na categoria, mas promete não abdicar da aposta em sofisticação e conforto.

O C4 X é um novo modelo da Citroën, que se posiciona entre a berlina C4 e o topo da gama da marca francesa, C5 X, e que chega a Portugal apenas com a versão eléctrica da gama: tanto a proposta Diesel como as mecânicas a gasolina, que as há, ficam excluídas do mercado nacional.

A aposta representa algo até agora pouco visto em emblemas generalistas: o investimento exclusivamente na mecânica eléctrica havendo opções a combustão ao dispor. No entanto, a marca considera estar no limiar da mudança e, numa altura em que ainda faltam 12 anos para a morte anunciada das mecânicas térmicas, não pretende atrasar-se. A opção de lançar o modelo apenas a electricidade, refira-se, não é um exclusivo luso: noutros 13 mercados, a Citroën tomou a mesma decisão.

A motorização eléctrica escolhida para o ë-C4 X é a de 100 kW, potência equivalente a 136 cv, apoiada por uma bateria de 50 kWh, que a marca considera ser um bom compromisso de eficiência, anunciando uma autonomia de 360 quilómetros com uma só carga. É certo que há baterias maiores ao dispor, o que lhe garantiria um melhor número, mas a Citroën avalia que essa autonomia a mais não justifica o peso extra de uma bateria maior, que prejudicaria os consumos.

Em algumas voltas pelos arredores de Madrid, depois de 90 quilómetros percorridos, num percurso que incluiu auto-estradas (ainda que, na maior parte do trajecto, a velocidade máxima fosse de 100 km/h), estradas de montanha (com possibilidade de recuperar energia nas descidas) e algumas localidades, estabelecemos uma média de 15,3 kWh/100km, em linha com o número anunciado (a média oficial é de 15,4 kWh) e que deixa adivinhar melhores consumos se as viagens se mantiverem por perímetro urbano.

Relevante é o facto de poder recorrer a carregamentos rápidos, de até 100 kW em corrente contínua, o que faz com que recupere energia para 100 quilómetros em parcos dez minutos. Um facto a ter em conta se o seu destino for o transporte de passageiros, já que nas suas formas e funcionalidades pisca o olho a taxistas e a condutores de TVDE (transporte em veículo descaracterizado).

Com 4,6 metros de comprimento e quatro portas, ë-C4 X apresenta-se com uma distância entre eixos de 267cm, mais do que suficiente para reclamar uma boa habitabilidade, tanto para quem viaja à frente como para quem segue no banco traseiro. As linhas, que combinam o tejadilho ao estilo de um fastback com códigos dos SUV (grandes rodas, altura livre ao solo, posição de condução elevada), já tinham sido vistas no C5 X, regressando agora num automóvel com menos 20 centímetros.

À habitabilidade, sublinhada pelo espaço para os joelhos na segunda fila, e ao conforto, com bancos concebidos para aliviarem a tormenta de longas horas ao volante, a marca atira uma bagageira de 510 litros, inalterada pela mecânica eléctrica.

O ë-C4 X chega a Portugal a partir de 40.191€, com o nível de equipamento mais básico Feel, que inclui ar condicionado automático, display de 5'' TFT, faróis LED, retrovisores eléctricos e aquecidos, sensores de luz e chuva, travão de estacionamento eléctrico e volante em pele com comandos integrados.