Chinesas Ora e Wey, Tesla e Hyundai: os automóveis mais seguros para o Euro NCAP

Dois recém-chegados chineses ao mercado europeu conseguiram posicionar-se entre os melhores de 2022. Há ainda dois Tesla (S e Y) no topo da tabela, que fica completa com o vindouro Ioniq 6 da Hyundai.

O Euro NCAP, organismo independente que avalia a segurança dos automóveis comercializados no Velho Continente, anunciou os melhores de cada classe, depois de analisados todos os dados recolhidos ao longo de 2022, ano em que foram testados 68 modelos.

Os Best in Class de 2022 para o Euro NCAP são o Hyundai Ioniq 6, que ganhou o prémio na categoria dos grandes familiares; o Ora Funky Cat, entre os pequenos familiares; o Tesla Model S, na categoria dos executivos; Tesla Model Y, na classe dos pequenos off-roader; e Wey Coffee 01, nos grandes off-roader.

Estes foram os modelos que obtiveram pontuações globais mais elevadas, com base nos seus resultados em matéria de protecção de ocupantes adultos, protecção de ocupantes infantis, protecção de utilizadores vulneráveis e tecnologias de assistência à segurança.

Totalmente eléctrico e com as mais recentes tecnologias de segurança, o Hyundai Ioniq 6, por exemplo, alcançou resultados elevados na protecção de ocupantes adultos, com 97%.

Mas o que mais salta à vista é a força com que as marcas chinesas atacam o mercado europeu, anulando qualquer suspeita de fraca qualidade e segurança com estes resultados: entre os pequenos familiares, o Ora Funky Cat, para já comercializado na Alemanha, Reino Unido e Suécia, chega bem equipado, estando no topo da sua classe e superando várias marcas conhecidas.

O segundo carro de uma marca chinesa na lista dos melhores é o Wey Coffee 01, para já apenas disponível no mercado alemão, mas que promete ser um rival à altura de emblemas bem estabelecidos no continente europeu. O híbrido plug-in comercializa-se no país germânico a partir de 55 mil euros, chega com potência combinada de 476cv e uma bateria com capacidade para percorrer até 146 quilómetros sem recorrer ao combustível fóssil.

Também a Tesla sobressaiu em termos de segurança, conseguindo o pódio em duas categorias, com o Model S e o Model Y, sendo que qualquer um dos veículos obteve a melhor nota na assistência à segurança (98%).