Japonesa Uniqlo anuncia aumentos salariais de até 40%

A Fast Retailing Co Ltd, dona da marca de fast-fashion Uniqlo, disse esta quarta-feira que vai aumentar até 40% os salários dos trabalhadores, um sinal claro de que a tendência dos baixos ordenados do Japão pode estar prestes a mudar depois de décadas de deflação e corte de custos.

A decisão do retalhista da moda poderá aumentar o foco na questão do pagamento mais justo dos trabalhadores antes das negociações anuais que costumam decorrer na Primavera, embora pareça improvável que o resto do Japão aumente os salários na mesma escala.

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, tem pedido repetidamente às empresas que aumentem os salários, um apelo que ganhou mais urgência à medida que os preços disparam, levando a aumentos impensáveis ​ no custo de vida, desde os alimentos até ao combustível.

A precária situação salarial tornou-se, indiscutivelmente, no maior problema para a terceira maior economia do mundo. Em euros, o salário médio anual no Japão foi de cerca de 37 mil euros (cerca de 39 mil dólares) em 2021, bem abaixo da média da OCDE de 48 mil euros, e pouco mudou em relação ao início dos anos 1990.

"Excluindo o retalho rápido, várias empresas aumentaram significativamente as subidas salariais no ano passado. Isto é um factor positivo para a economia japonesa", disse Taro Saito, investigador do Institutivo de Pesquisa NLI.

Ainda assim, Saito alerta: a Uniqlo é uma empresa com recursos para arcar com aumentos acentuados dos salários, o que não acontece com muitas outras empresas japonesas. Além disso, esta é a primeira vez em mais de 20 anos que a multinacional, que opera mais de 3500 lojas de roupa em todo o mundo, revê as remunerações de todo o grupo, disse Pei Chi Tung, porta-voz da corporação.

A mudança tem como objectivo tornar o estilo de trabalho e a remuneração da empresa mais competitivos em termos globais, diz a porta-voz, acrescentando que há uma "necessidade urgente" de aumentar os salários no Japão, país com remunerações muito baixas em comparação com outros países.

A partir de Março, os novos funcionários licenciados vão receber 300 mil ienes (cerca de 2100 euros) por mês, o que representa um aumento anual de cerca de 18% em relação aos 250 mil ienes (cerca de 1700 euros) que os trabalhadores recebem agora, disse a empresa. Os novos gerentes de loja terão um aumento de cerca de 36%, para 390 mil ienes por mês (2700 euros).

Aumento do custo de vida

A medida de aumento dos salários foi anunciada cerca de um ano depois de a empresa ter divulgado que teria de aumentar os preços de alguns produtos devido aos custos mais altos dos materiais e transporte. Este ano, a marca aumentou os preços de produtos de lã e de alguns blusões das suas linhas de Outono-Inverno, o que não foi visto com bons olhos pelos consumidores.

A capacidade da Uniqlo responder à procura zelosa dos consumidores japoneses por qualidade relativamente alta a preços baixos tornou-a muito conhecida, transformando o fabricante de blusões de lã por 2990 ienes (cerca de 20 euros) e calças de ganga por 3990 ienes (cerca de 27 euros) num vendedor global. O fundador da marca, Tadashi Yanai, tornou-se no homem mais rico do Japão.

Mas, tal como outras empresas japonesas, a Uniqlo também enfrenta problemas em obter mão-de-obra nacional. "Acreditamos que isto se deve à inflação e ao apertado mercado de trabalho do Japão", diz Oshadhi Kumarsasiri, analista da Lightstream Research. "Além disso, os agressivos planos de expansão da empresa em mercados como o dos EUA e da Europa significam que precisa de enviar parte da equipe sénior do Japão para estes mercados."

Com este novo aumento das remunerações, os custos totais com pessoal da Uniqlo no Japão aumentariam cerca de 15% em relação ao ano anterior, tendo em consideração também um aumento salarial anterior para trabalhadores em part-time, mas a despesa será absorvida pela melhoria da produtividade, diz o porta-voz da empresa.

Enquanto isto, a fabricante de bebidas Suntory Holdings disse que pretende aumentar os salários em mais de 6%, enquanto a Honda Motor referiu querer enfrentar os aumentos salariais "agressivamente".

A questão é se os aumentos salariais serão suficientes para compensar a subida dos preços dos alimentos e de outros produtos. "Congratulamo-nos com as notícias das empresas que anunciaram políticas agressivas de aumento de salários", disse Hirokazu Matsuno, principal porta-voz do governo, em conferência de imprensa. "Acreditamos que a melhor forma de lidar com o actual aumento de preços é fazer aumentos contínuos dos salários."

A Uniqlo deve divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2021 nesta quinta-feira, mas até Agosto registou lucros recorde com o crescimento na América do Norte e na Europa, o que compensou a queda no maior mercado externo, a China, onde os negócios desaceleraram por causa das medidas de contenção da pandemia de covid-19.