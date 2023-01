Sp. Braga desfez o Vitória em cinco minutos

O Sp. Braga foi nesta quarta-feira a demonstração perfeita de que uma equipa nunca deve desistir por mais desfavorável que sejam as circunstâncias. A formação bracarense seguiu para os quartos-de-final da Taça de Portugal com um triunfo por 3-2 sobre o Vitória de Guimarães, depois de ter estado a perder por dois até aos 80'.

Golos de Jota Silva e Anderson Silva deram a vantagem ao Vitória até quase ao fim do jogo, mas três golos em cinco minutos carregaram o segundo classificado do campeonato até aos quartos-de-final, onde terão pela frente o Benfica. Abel Ruiz foi o grande obreiro da reviravolta, com dois golos (81' e 85'), mas foi Vitinha o protagonista do momento mais espectacular da noite, um tremendo remate à meia-volta aos 82'.