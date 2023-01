Valença: dois milhões de euros é o valor provisório para recuperar muralha

O presidente da Câmara de Valença estimou esta quarta-feira em dois milhões de euros o montante necessário para a recuperação da muralha da fortaleza que desabou, no dia 1 de Janeiro, devido ao mau tempo.

Em declarações à Lusa, José Manuel Carpinteira disse tratar-se de um valor provisório, uma vez que o levantamento dos danos está ainda a ser efectuado, esperando na próxima semana ter o montante definitivo para enviar à ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

"A senhora ministra já me garantiu que terá financiamento para a reconstrução. Obviamente não sabemos o valor final, mas temos a sua palavra e estamos em contacto praticamente todos os dias", afirmou.

O autarca socialista disse que "o levantamento topográfico da zona afectada pela derrocada da muralha está concluído", sendo que na próxima semana deverá ter "o projecto e o valor necessário para a consolidação dos solos da zona onde ocorreu a derrocada da muralha".

Concluída esta primeira fase de trabalhos, adiantou, o município avançará com a abertura de um concurso público para a elaboração do projecto e para a execução da empreitada de recuperação da muralha.

José Manuel Carpinteira garantiu não terem sido detectados mais danos nos pontos críticos da muralha que foram sinalizados. "A situação nestas zonas está estabilizada e interditada à visitação do público", sustentou, adiantando ainda não ter sido implementado o sistema de monitorização de toda a zona amuralhada para registar o comportamento das fissuras detectadas na parte norte da Fortaleza da cidade em Março de 2022.

"Temos estado em contacto com uma empresa ligada à Universidade do Minho, que já esteve no terreno e ficou de apresentar uma proposta", disse.

Monumento classificado como Património Nacional desde 1928, a Fortaleza está sob a tutela da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças.