Quinta na TV: Flee - A Fuga, Não quero ser mãe e o regresso dos vikings

Nas escolhas do dia também há Elementos Secretos, O Fiel Jardineiro, Suburbicon, música de Miguel Araújo e Portugal no Mundial de andebol.

CINEMA

Elementos Secretos

Hollywood, 16h15

Realizado por Theodore Melfi, o filme retrata as capacidades de cálculo e de luta contra o preconceito das três mulheres afro-americanas que permitiram pôr em órbita o astronauta John Glenn durante a corrida espacial dos anos 1960. Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Glen Powell e Mahershala Ali dão vida às personagens.

O Fiel Jardineiro

AMC, 18h25

Numa zona remota do Quénia, uma activista (Rachel Weisz) é brutalmente assassinada. O marido, um pacato diplomata (Ralph Fiennes), embarca numa perigosa odisseia para perceber o que aconteceu – uma viagem que o leva aos meandros da indústria farmacêutica e às verdades que a mulher estava à beira de revelar. Baseado no best-seller de John Le Carré, o thriller de Fernando Meirelles foi nomeado para quatro Óscares e arrecadou um: melhor actriz secundária para Weisz.

Suburbicon

Hollywood, 00h50

EUA, 1959. Gardner Lodge (Matt Damon) vive com a família num bairro tranquilo. Tudo muda quando lhe assaltam a casa e matam a mulher. A irmã gémea dela (Julianne Moore) vai viver com Gardner e, aos poucos, transforma-se na mulher que morreu. Lá fora, há conflitos com a máfia e chega ao bairro uma família negra. Realizado por George Clooney, o filme baseia-se num guião que os irmãos Coen escreveram nos anos 1980, mas não realizaram, e que aqui é trabalhado por Grant Heslov.

SÉRIE

Vikings: Valhalla

Netflix, streaming

Estreia da segunda temporada do spin-off dos Vikings de Michael Hirst, passado cem anos depois da trama original. Criada por Jeb Stuart, a série é protagonizada por Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir e Harald Sigurdsson.

DOCUMENTÁRIO

Flee - A Fuga

RTP2, 22h56

Amin chegou à Dinamarca vindo do Afeganistão. Era menor e estava sozinho. Agora tem 36 anos, sucesso no mundo académico e está em vésperas de se casar com o namorado. Mas há algo que o atormenta há duas décadas e que poderá estragar tudo... Realizado por Jonas Poher Rasmussen, o filme foi nomeado para três Óscares – melhor documentário, animação e filme internacional – e trouxe de Sundance o prémio de melhor documentário do mundo.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Não quero ser mãe é o título da reportagem de hoje, assinada por Marta Jorge. E é a frase comum às mulheres que aqui dão o seu testemunho do que significa decidir não ter filhos, rompendo com um paradigma social em que a maternidade continua profundamente ligada a uma certa ideia de concretização do ideal feminino.

Falam da pressão que sentem (desproporcional em relação aos homens), do julgamento alheio, da culpa, das perguntas, constantes, das pessoas que não aceitam um simples “porque sim” como resposta e do cansaço disto tudo – que, muitas vezes, só se evita a “mentir para calar”, como refere uma das entrevistadas.

DESPORTO

Andebol: Islândia x Portugal

RTP2, 19h20

Directo. Depois de ter elevado a fasquia com o décimo lugar alcançado no Egipto, no Mundial de há dois anos, a equipa portuguesa entra hoje em campo na 28.ª edição do evento, que se está realizar entre a Suécia e a Polónia. A Islândia é a primeira adversária da selecção de Paulo Pereira. O jogo realiza-se na sueca Kristianstad Arena, onde, nos próximos dias, Portugal enfrentará os outros países do Grupo D, com transmissão directa pela RTP2: Coreia do Sul no sábado, às 16h58, e Hungria na segunda-feira, às 19h30.

MÚSICA

Miguel Araújo ao Vivo na Super Bock Arena

RTP1, 22h41

Registo de um dos dois concertos que o cantautor deu na sala portuense, em Maio de 2022, para celebrar uma década de carreira a solo. Perante uma plateia repleta, passou em revista os êxitos acumulados, deu a conhecer o novo álbum, Chá Lá Lá, e tocou com os convidados Rui Veloso, António Zambujo, César Mourão, Cláudia Pascoal e Kappas.