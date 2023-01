Quarta na TV: Dahmer, A Ilha dos Cães, striptease e a freira-detective

É dia de conhecer Sister Boniface, entrar no Chippendales e escutar Jeffrey Dahmer. E ver FBI, futebol, A Intérprete e O Lodo, as Estrelas e os Sábios.

CINEMA

A Ilha dos Cães

AXN Movies, 19h53

Fruto de uma co-produção portuguesa e são-tomense, o filme de Jorge António inspira-se no romance Os Senhores do Areal, do angolano Henrique Abranches para contar a história de uma ilha onde o colonialismo reinou durante anos e onde agora se quer construir um resort. O elenco inclui Miguel Hurst, João Cabral, Ângelo Torres, Ciomara Morais e Nicolau Breyner no último papel que gravou para o cinema.

A Intérprete

AMC, 22h10

Thriller político de Sydney Pollack, com Nicole Kidman e Sean Penn nos papéis principais. Ela é Silvia Broome, uma intérprete da ONU que, inadvertidamente, ouve uma ameaça de morte a um chefe de Estado. Ao perceber que, agora, também ela é um alvo a abater, tenta desmascarar a trama. É então colocada sob a protecção do agente federal Tobin Keller (Penn), cujas investigações levantarão a suspeita de que ela própria esteja envolvida na conspiração.

SÉRIES

Sister Boniface

Fox Crime, 22h

Estreia. As séries criminais britânicas de época, férteis em tramas protagonizadas por párocos-detectives, ganham uma protagonista feminina neste spin-off de Father Brown, centrado numa freira que apareceu num episódio da primeira temporada.

Interpretada por Lorna Watson, a irmã Boniface vive num convento, na Inglaterra da década de 1960, e dedica-se a mais do que à contemplação religiosa: nos tempos livres, faz vinho, anda de lambreta e ainda serve de conselheira à polícia local, graças ao seu doutoramento em ciências forenses. Os dez episódios são debitados semanalmente.

FBI

Fox, 22h15

Uma bomba nas mãos erradas mobiliza a divisão de agentes especiais no arranque da quinta temporada da série policial criada por Dick Wolf e Craig Turk e produzida por uma equipa ligada a Lei & Ordem. Logo a seguir, às 22h55, um homicídio em Paris marca a estreia da segunda ronda de episódios do spin-off FBI: International, centrado numa equipa sediada na Europa. Ambas as séries ficam em exibição à quarta-feira.

Bem-vindos ao Chippendales: Clube da Sedução

Disney+, streaming

A plataforma estreia um drama biográfico de oito episódios sobre os Chippendales, a famosa (e ainda activa) trupe de striptease masculino que nasceu num bar de Los Angeles, em 1979, por obra do imigrante indiano Somen “Steve” Banerjee.

Era um empreendedor visionário, mas também ambicioso, ao ponto de encomendar homicídios, entre outros crimes, para eliminar obstáculos ao sucesso do seu império – um percurso que teria um desfecho trágico para o homem que, em jovem, sonhava ser o novo Hugh Hefner.

Kumail Nanjiani ocupa o papel principal desta minissérie criada por Robert Siegel, também responsável por Pam & Tommy e argumentista dos filmes The Wrestler e O Fundador.

DOCUMENTÁRIOS

O Lodo, as Estrelas e os Sábios

RTP2, 20h30

Ricardo Clara Couto e Nuno Costa Santos propõem uma visão panorâmica do impacto da construção de centrais hidroeléctricas no Portugal dos anos 1950 e 60. Foi uma vaga de progresso, mas também significou dureza e miséria para quem trabalhava nas barragens de Picote e Miranda do Douro, como descreveu o padre Telmo Ferraz no livro O Lodo e as Estrelas.

Dahmer: Nas Suas Próprias Palavras

AMC Crime, 22h30

Estreia-se mais um documentário sobre Jeffrey Dahmer, um dos mais infames assassinos em série dos EUA. Nesta série, a sua mente é analisada a partir das próprias palavras, recuperadas da entrevista que deu a Nancy Glass em 1993, intercaladas com testemunhos do pai, da madrasta, do advogado de defesa, do padre que o acompanhou na prisão e de algumas vítimas sobreviventes.

Dahmer matou 17 pessoas entre 1978 e 1991. Conseguiu passar despercebido durante anos, sem levantar suspeitas. Acabaria por ser condenado a 15 penas consecutivas de prisão perpétua.

DESPORTO

Futebol: FC Porto x Arouca

RTP1, 20h42

Directo. Os oitavos-de-final da Taça de Portugal prosseguem com o Porto, actual detentor do troféu, a receber em casa o Arouca, sétimo classificado da I Liga. João Gonçalves é o árbitro designado.