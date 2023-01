Parlamento tenta evitar guerra entre politécnicos e universidades

A decisão sobre a possibilidade de os institutos politécnicos passarem a poder atribuir doutoramentos “não pode criar uma disrupção” no sistema de ensino superior, defendeu o deputado do PS Porfírio Silva, esta terça-feira, no final de uma conferência parlamentar sobre o tema. A questão, que tem estado em discussão na Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, está a abrir uma guerra entre os institutos superiores públicos e as universidades, que os deputados querem evitar.