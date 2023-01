PS impõe regras mais apertadas aos bancos na renegociação dos empréstimos à habitação

Proposta também acaba com comissões bancárias, como as cobradas em processos de habilitação de herdeiros por morte de titulares, e com custos com a avaliação de imóveis, perante uma avaliação válida.

O PS quer impedir os bancos de travarem ou penalizarem os processos de renegociação de crédito à habitação feitos no âmbito das regras criadas em Novembro do ano passado pelo Governo para ajudar as famílias a enfrentar a subida das taxas de juro. Para isso entregou um projecto de lei na Assembleia da República, no qual também acaba com várias comissões cobradas pelos bancos em mudanças na titularidade das contas e elimina custos com a avaliação de imóveis no crédito à habitação, sempre que o candidato ao empréstimo tenha uma avaliação considerada válida.