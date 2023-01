Comissão Europeia abre 1000 vagas para estágios remunerados em Administração e Tradução

A Comissão Europeia abriu candidaturas para a sessão de Outono dos estágios Blue Book. São disponibilizadas 1000 vagas destinadas às áreas de Administração e Tradução em cidades europeias com representação da Comissão Europeia como Bruxelas e Luxemburgo, sendo que o número final dependerá do perfil dos candidatos e da relação que apresentem ter com as funções.

Na área de Administração, “o trabalho diário de um estagiário pode consistir em organizar reuniões ou participar em grupos de trabalho e audições públicas, preparar documentos de trabalho, nomeadamente relatórios, responder a perguntas dos cidadãos ou dar apoio à gestão de projectos”, lê-se em comunicado. Por outro lado, os estagiários de Tradução terão a oportunidade de ter experiência prática do trabalho de um tradutor numa unidade da Direcção-Geral da Tradução da Comissão Europeia.

Ao longo dos cinco meses de estágio, os seleccionados vão receber uma bolsa mensal de cerca de 1300 euros e serão reembolsados pelos gastos que tiverem com o visto, despesas médicas relacionadas e despesas de viagem. A estadia fica ao cuidado do seleccionado. Aos candidatos com necessidades especiais é dado um apoio extra.

Não há limite de idade para os candidatos. No entanto, devem ser nacionais de um Estado-membro da União Europeia ou de um dos países candidatos que beneficiem de um acordo pré-adesão. Há um número limite de vagas para candidatos de países terceiros. “Devem ter concluído uma licenciatura de, pelo menos, três anos e ter conhecimento nível C1/C2 de duas línguas oficiais, uma das quais inglês ou alemão”, lê-se no mesmo comunicado.

Quem já esteve, por mais de seis semanas, empregado noutra instituição da União Europeia não é elegível.

As candidaturas podem ser submetidas no site dedicado aos Estágios da Comissão Europeia até às 11h (hora de Lisboa) de dia 31 de Janeiro de 2023. Durante os meses de Fevereiro e Março será feita a avaliação das candidaturas e pré-selecção dos candidatos; em Abril e Maio será verificada a elegibilidade e entre Junho e Setembro serão feitas as reservas necessárias.

Os seleccionados dão início aos estágios a 1 de Outubro de 2023 e terminam a 28 de Fevereiro de 2024. Para esclarecimento de dúvidas, a Comissão Europeia disponibiliza as normas do programa de estágios oficial dos serviços da Comissão Europeia.

Durante o final do mês de Janeiro vão realizar-se, na rede social Instagram, as IG talks estágios Blue Book, onde actuais e antigos estagiários vão falar sobre a experiência e dar dicas para a candidatura.