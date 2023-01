As melhores fotografias da natureza em grande plano (e em grande estilo)

Os resultados da quarta edição do concurso Close-up Photographer of the Year (CUPOTY) foram anunciados e a grande vencedora, a canadiana Samantha Stephens, recebeu 2.830 euros pela autoria e submissão a concurso da fotografia Nature's Pitfall ("Armadilha da Natureza", tradução livre), que descreve duas salamandras a serem consumidas por plantas carnívoras. A fotografia, tirada no Parque Provincial Algonquin, revela um cenário invulgar que não passou despercebido ao painel de jurados que teve a árdua tarefa de avaliar as mais de 9 mil fotografias provenientes de 54 países que foram submetidas a concurso.

As fotografias estão distribuídas por 11 categorias: Animais, Insectos, Plantas, Fungos, Paisagem Intimista, Subaquática, Borboletas, Retrato, Feito pelo Homem, Micro (para imagens realizadas com microscópio) e Jovem, para fotógrafos com idade inferior a 18 anos. Nesta última categoria, destaca-se o trabalho do fotógrafo britânico Nathan Benstead, de 17 anos, a quem foi atribuído o título de melhor fotógrafo jovem do concurso.

"Ao revelar imagens [da natureza] em grande plano, com recurso a lentes macro e micro, o concurso pretende celebrar os detalhes que a maioria das pessoas não vê", refere a organização num comunicado dirigido ao P3. Dessa forma, CUPOTY dá a conhecer ao mundo uma realidade praticamente invisível. Para o ano há mais.