Não passarão!

Mesmo os governos de extrema-direita, de Itália, por exemplo, ou de direita, como do Uruguai ou Paraguai, foram rápidos na condenação do golpe.

Não foi uma total surpresa o que se passou neste domingo em Brasília, principalmente quando, a partir de 31/10/2022, havia um acampamento de bolsonaristas em frente ao quartel-general do Exército e os jornais noticiavam a existência de apelos a actos terroristas via Telegram e WhatsApp. Do mesmo passo, sabia-se bem que o agora ex-secretário de Segurança do Distrito Federal (DF), anterior ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, e que também fugiu para Orlando, ia mantendo contactos com figuras de proa nos movimentos insurgentes.