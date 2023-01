Cavalo de Tróia

Pedro Nuno Santos é um caso de estudo em Portugal. Ficou conhecido dos portugueses, quando, nos tempos da troika, ameaçou a Alemanha com a frase: “Os alemães que se ponham finos, ou não pagamos a dívida.” Impulsivo, polémico, sem papas na língua, passou pelo Governo como elefante em loja de cristais.

Incapaz de resistir às diferentes polémicas que protagonizou, sai do Governo, pasme-se, levado em ombros pela oposição, que vê nele a melhor hipótese de desgastar António Costa. Naquilo que depender dos media, comentadores de direita e dos partidos da oposição, P.N.S. terá caminho livre.

O problema é que, sendo socialista e muito próximo do BE, P.N.S. terá muita dificuldade em convencer o eleitorado do PS, maioritariamente social-democrata e de centro, que tem condições para o dirigir. É previsível que, à semelhança de Alexandra Leitão e Ana Gomes, seja “incentivado” a fazer de cavalo de Tróia dentro do PS.

J. Sequeira, Lisboa

​Os Costas e as castas

Num país de comédia e farsa convivem, mal, duas castas. A dos poderosos da política e do dinheiro e a dos “felás” ou “goodfellas”, tudo bons rapazes, que tudo aguentam e tudo pagam. Na primeira, a Casta, com letra grande, que governa e decide os destinos da pátria, todos se conhecem, se protegem e entre eles escolhem quem fica no governo — nem que seja 24 horas – e quem vai para a administração da empresa. A segunda casta assiste, faz uns chistes, escreve uma críticas de bom tom, sempre com o bonito respeitinho que a Casta merece e mete uma cunha para o filho que acabou agora o curso, mas não consegue emprego, e, de memória curta que é, vota na Casta, quando chega a hora. É assim.

Jorge Mónica, Parede

O Santo Graal e... o desenvolvimento

O artigo de estreia de Ricardo Pais Mamede (R.P.M.), como colunista regular, no PÚBLICO – “Em busca de Santo Graal” – é, acho que posso dizê-lo, imprescindível. Desde logo, porque nem todos somos economistas e a escrita simples de coisas mais complexas a todos ajuda. Embora a independência de quem escreve seja utópica e, como aliás, refere R.P.M., dadas a ideologias diversas, acrescidas da “partidarite” quase sempre anexa, se possa tresler aquilo que se quer objectivo. Mas também... a economia será uma ciência?

Dito isto, por muito que a leitura do supracitado artigo me ordenasse as ideias, sei bem que todos os saberes têm o seu léxico próprio, o chamado “jargão” e, antes que alguém mo diga, o meu (médico que sou) é rico nisso, daí o que vou dizer valer o que vale. Refiro-me à omissão da palavra “desenvolvimento” (sem aspas) em todo o texto de R.P.M., como, aliás, é clássico na linguagem económica, em que só existe... o crescimento. Mas, como crescimento e desenvolvimento são distintos, o primeiro mais paramétrico (peso, altura... PIB) e o segundo mais funcional, não me conformo em insistir na estafada frase que nos diz que “é impossível crescer infinitamente num mundo finito”. “O Santo Graal não existe” (R.P.M. dixit), mas crescimento não é desenvolvimento. De qualquer modo, obrigado Ricardo Pais Mamede!

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Que tristeza, Brasil!

As cenas de Brasília trouxeram à boca de muitos a pergunta: “Como é possível?” É uma pergunta de época, que se ouviu perante os escândalos do PT brasileiro, as eleições de Trump e de Bolsonaro, a condenação e a libertação de Lula, a invasão do Capitólio e, agora, a dos edifícios da Praça dos Três Poderes. Como é possível?

Os manifestantes não clamavam por melhores salários, por comida na mesa, por empregos, por boas escolas para os filhos, por bons serviços de saúde – nada disso. Exigiam, em letras garrafais – “Intervenção”! Traduzindo, queriam que as Forças Armadas – apertadas há semanas nos quartéis – saíssem à rua para tomarem o poder, expulsando o Presidente da República eleito e o seu Governo, fechando o Congresso e esvaziando os tribunais supremos. Aquela massa de gente queria, no fundo, que a tropa fechasse as portas da democracia (como já fez no passado) e pusesse no palco o seu protagonista favorito – Jair Bolsonaro. Ver uma multidão reclamando a suspensão das liberdades, o engavetamento dos dirigentes eleitos e o fecho do Parlamento não é coisa de todos os dias. Constitui uma experiência altamente instrutiva acerca do comportamento das massas e da sua vulnerabilidade a estímulos simples, oportunos e emotivos. Assusta pela facilidade com que, no torvelinho comunicacional de hoje, se podem pôr em movimento dinâmicas destrutivas e irracionais. E põe a questão de um milhão de dólares: reprimir, prender todos os responsáveis e activistas, carimbá-los de desordeiros e criminosos – ou optar pela moderação verbal, pela tolerância e pela conciliação? De tudo se ouviu, num e noutro sentido, no domingo. Que tristeza, Brasil!

António Monteiro Fernandes, Lisboa