Depois da destruição, segue-se a limpeza em Brasília

As imagens do caos nos edifícios invadidos na tarde do passado domingo por apoiantes do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro correram o mundo. Centenas de objectos foram destruídos no Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF), mas, em apenas 48 horas, muito dos estragos já foram minimizados.

O esforço de limpeza começou logo na manha de segunda-feira, com mais de uma centena de funcionários a percorrer os corredores e salas afectados: as carpetes são aspiradas, os vidros varridos e a normalidade reposta aos poucos.

Foi esse retorno a passo rápido à normalidade que a primeira-dama brasileira, Janja Lula da Silva, procurou transmitir num vídeo nas redes sociais esta segunda-feira, exibindo os trabalhos no Palácio do Planalto e dando voz aos funcionários, que não esconderam tristeza pelos actos de vandalismo nos principais edifícios da democracia. “Vocês podem ver, estamos com quase tudo limpo. A baderna que se deu aqui ontem [domingo] nunca mais se vai repetir na história do Brasil. Isso vocês podem ter a certeza”, afiançou a primeira-dama brasileira.

A Agência Brasil diz que os trabalhos de limpeza também estão em fases avançadas na Câmara dos Deputados, no Senado e no Salão Verde. Em alguns locais, relata a agência noticiosa, é preciso ainda trocar as portas e os vidros danificados, mas os destroços já foram maioritariamente retirados. A preocupação vira-se também para os objectos destruídos ou furtados, muitos com valor incalculável.

Um relógio de D. João VI, oferecido pelo rei francês Luís XIV e levado para o Brasil em 1807, foi danificado durante a tentativa de insurreição. Um quadro do pintor Di Cavalcanti foi esfaqueado por diversas vezes. Nem uma bola assinada por Neymar - que durante a campanha demonstrou apoio a Jair Bolsonaro - escapou durante a invasão. O STF já confirmou que o exemplar original da Constituição brasileira não sofreu danos, depois de circularem imagens de um dos insurrectos com um exemplar. Este objecto tratava-se, adianta o Supremo, de uma réplica que se encontrava no Salão Branco, com o original a permanecer no museu do STF durante os incidentes.

Na tarde de domingo, centenas de apoiantes de Jair Bolsonaro, ex-Presidente do Brasil, invadiram os três edifícios mais importantes e simbólicos do poder em Brasília. Os manifestantes, que furaram as barreiras de protecção da polícia, pediam uma intervenção militar para derrubar o Presidente Lula da Silva.

Foram identificadas mais de 1500 pessoas pela polícia no local. No total, a polícia já recebeu mais de 13 mil denúncias por correio electrónico, seguindo-se agora uma longa investigação aos responsáveis por patrocinar e levar a cabo estes incidentes.