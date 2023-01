Câmara de Lisboa relança campanha para colocar alunos a andar de bicicleta

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) anunciou nesta terça-feira que relançará nesta quarta-feira as inscrições para o Programa Municipal de Mobilidade Escolar – Comboios de Bicicleta de Lisboa, pelo terceiro ano lectivo consecutivo, “com uma nova campanha de comunicação, no âmbito da aprovação da proposta de continuidade do programa”.

Num comunicado enviado à comunicação social, Filipe Anacoreta Correia, vice-presidente da CML, diz que o objectivo é “promover a bicicleta como meio de transporte”, mas também “a progressiva autonomia das crianças nas suas deslocações diárias de casa para os estabelecimentos de ensino”.

Com esta campanha, cujo mote é “Eu vou de bicicleta para a escola. E tu?”, acrescenta o vice-presidente da autarquia e responsável pelo pelouro da mobilidade, pretende-se também “sensibilizar os alunos para o uso de modos suaves de mobilidade”.

O Programa Municipal Comboios de Bicicleta, totalmente gratuito, é uma iniciativa da CML, em parceria com a Bicicultura, que visa promover a mobilidade activa e sustentável nas deslocações para a escola dos alunos do 1.º e 2.º ciclos das escolas básicas da cidade, capacitando os alunos “para o uso utilitário e autónomo da bicicleta em contexto citadino”.

As deslocações dos alunos são acompanhadas por monitores que orientam o comboio de bicicletas até ao destino final. É necessário, apenas, que o aluno tenha uma bicicleta e que o encarregado de educação do aluno defina, no acto da inscrição, o ponto de partida para que seja criado um percurso que passa pelo local indicado até à escola.

Actualmente, são 17 as escolas que aderiram a este programa, permitindo às crianças a sua deslocação para a escola, de forma divertida e saudável.

A CML revela ainda que, no ano lectivo 2021/2022, o programa municipal alcançou 15 escolas, com 24 percursos e 222 participações efectivas de alunos. Entre Março e Junho de 2022, realizaram-se 220 circulações de comboios (802 km) e foram transportadas 1465 crianças, num total de 3189 passageiros-km. Para o ano lectivo 2022/2023 prevê-se operacionalizar 28 linhas/percursos com um orçamento de cerca de 100 mil euros para a execução do programa.