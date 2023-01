O Gigi da Quinta do Lago muda-se para a Avenida da Liberdade (por uma semana)

Desde que o luxuoso JNcQUOI Avenida iniciou as suas "residências" gastronómicas, já muitos restaurantes e chefs de culto de todo o país passaram por lá. Por regra, a convite do chef António Bóia, ficam durante meia dúzia de dias, levando os pratos e saberes mais icónicos das suas casas. Do Rogério do Redondo à Tasca do Celso de Milfontes, Tombalobos de Portalegre, O Rito de Alqueidão (Ourém) ou o Gaveto de Matosinhos​, vai-se fazendo uma volta gastronómica a Portugal, que agora chega ao Algarve, também deluxe .

Da exclusiva Quinta do Lago, em Almancil, eis o Gigi, casa de culto de peixe-marisco-boas vistas com mais de três décadas de história cozinhada por Bernardo Reino, que no ano passado fechou para obras profundas, apresentando-se renovado a tempo do Verão, tendo "avançado" alguns metros no areal, saindo da duna primária onde se encontrava, como noticiava o Boa Cama Boa Mesa.

Agora, "um dos mais icónicos restaurantes de praia do Algarve", como se avisa em comunicado do JNcQUOI Avenida, o Gigi estará na Avenida da Liberdade entre os dias 11 e 15 de Janeiro, com "um menu especial".

Os "pratos mais emblemáticos deste restaurante", neste momento encerrado para a "habitual pausa sazonal", trazem sabor a Verão, na medida dos produtos sazonais disponíveis.

Foto Por dento do JNcQUOI Avenida Francisco de Almeida Dias

Como exemplo, haverá ceviche de atum (29€), xerém de berbigão (24€), tomatada de ovos com camarão (23€) ou gambas malaguenha (24€) nas entradas.

Nos pratos principais, massada do mar (36€), carabineiro com morrones (78€), cherne com molho siciliano (48€) e lingueirão à provençal (27€).

Os menus do Gigi estão disponíveis aos almoços e jantares (mais inforamções no site, reservas pelo telefone 219 369 900 ou bookatable@jncquoiavenida.com).