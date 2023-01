easyJet em campanha: dezenas de destinos de 8 a 20 euros

Enquanto se prepara para confirmar as novas rotas para Lisboa, já na próxima semana, a easyJet avança com promoção global: promete "20% de desconto para 100 mil lugares em Portugal". Os preços anunciados como "desde" são referentes a um bilhete, mas com base na aquisição de duas passagens para o mesmo voo: é assim que se encontram dezenas de destinos aos valores mais baixos, de e para Porto, Lisboa, Madeira (Funchal, Porto Santo) ou Faro.

No site da empresa, os preços por trajecto apresentados como "saldos" descem até "desde 7,99" euros: é o preço de um bilhete Porto-Funchal e aparece registado para viajar a 13 de Março. A Madeira continua em versão saldos também com Porto Santo: um bilhete Lisboa-Porto Santo, a 5 de Março, tem o custo de 10,49 euros.

Do Porto, em redor dos 10/12 euros há mais sugestões: Paris, Lyon, Nice, Nantes, Milão, Madrid, Zurique, entre outros. Ibiza ou Berlim também surgem em destaque, desde cerca de 20 e 25 euros, respectivamente.

De Lisboa, encontram-se ainda na orla dos 10 a 20 euros, passagens para Barcelona, Bordéus, Luxemburgo, Canárias ou Marraquexe.

Por mais alguns euros, há preços promocionais também para Praga, Ibiza, Edimburgo ou Córsega.

Faro conta também com perto de duas dezenas de destinos em promoção por valores similares e a Madeira com mais de uma dezena.