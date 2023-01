Navigator recebe 40% do apoio para compensar custos com carbono

As 26 unidades industriais que se candidataram ao auxílio de Estado por custos indirectos de carbono incorridos em 2021 receberam luz verde da Agência Portuguesa de Ambiente (APA), que vai autorizar, com o Fundo Ambiental (FA), pagamentos num valor global de 24,6 milhões de euros a estes consumidores electro-intensivos. Desta lista, pode dizer-se que a fatia de leão vai para o grupo Navigator, a cujas instalações foram atribuídos 9,95 milhões de euros, cerca de 40% do total.