Terça na TV: Alcarràs, Eiffel e sociedades secretas

Filmes de Ozon e dos irmãos Coen, Agir a Cantar Carneiros, a Taça de Portugal em campo e o regresso do Planeta A são outras escolhas do dia.

CINEMA

Alcarràs

TVCine Edition, 22h

Há três gerações que a família Solé vive do cultivo de pessegueiros na pequena cidade catalã de Alcarràs. As suas vidas mudam quando recebem uma notificação do senhorio para abandonarem a terra até ao final do Verão.

Um drama sobre solidariedade e relações familiares realizado por Carla Simón, segundo um argumento seu e de Arnau Vilaró. Vencedor do Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim, Alcarràs conta com um grupo de actores não-profissionais provenientes da região onde decorreram as filmagens. Entre eles estão Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou e Josep Abad.

Correu Tudo Bem

RTP1, 1h10

André, de 85 anos, sofre um AVC e Emmanuèle corre para junto do pai. Na cama de hospital, doente e preso no próprio corpo, o velho homem pede ajuda à filha para pôr fim à vida dele. Emmanuèle fica num dilema entre a vontade de honrar o seu pedido e o horror de lhe causar a morte.

Com André Dussollier e Sophie Marceau nos papéis principais, este filme de François Ozon (Swimming Pool, 5x2) adapta o livro da escritora francesa Emmanuèlle Bernheim, sobre a forma como viveu a morte assistida do pai.

Fargo

Hollywood, 2h15

Obra-prima dos irmãos Coen, Fargo conta uma história (real) que toca a comédia, a sátira, o suspense e a violência. Jerry Lundegaard (William H. Macy) é um vendedor de carros que planeia o rapto da própria mulher para extorquir dinheiro ao sogro. Contrata Carl Showalter (Steve Buscemi) e Gaear Grimsrud (Peter Stormare) para concretizar o plano. Depois de o levarem a cabo, são alvo de investigação pela eficiente e grávida chefe de polícia Marge Gunderson (Frances McDormand).

O filme ganhou dois Óscares, pelo argumento original e pela prestação de McDormand. Deu também a Joel Coen o prémio de melhor realizador em Cannes.

DOCUMENTÁRIOS

Planeta A

RTP2, 11h01

A RTP2 repõe a série documental, originalmente estreada no primeiro canal, em que João Reis viaja por vários países em busca de exemplos e soluções para cidades sustentáveis, seja a agricultura vertical em Copenhaga ou a aposta na eficiência dos transportes públicos em Berlim.

Composta por nove capítulos, resulta de uma parceria entre a Fundação Gulbenkian e a televisão pública e incide sobre os desafios da sustentabilidade no contexto das alterações climáticas, com análise simultânea do seu impacto social, político ou económico.

Eiffel & C.ia em Portugal - Vontade de Ferro

RTP2, 20h24

Estreia. Mário J. Negrão realiza este documentário sobre o legado do engenheiro francês Gustave Eiffel (1832-1923) e, em particular, sobre a marca que deixou em Portugal. Autor da famosa torre parisiense, o mestre da arquitectura do ferro projectou cerca de 350 obras um pouco por todo o mundo, entre pontes, monumentos, estações de comboio e outras estruturas.

Sociedades Secretas: nas Trevas

História, 22h15

Estreia. Das criptas mais antigas até aos mais modernos recantos da Internet, esta série explora a história, as motivações, os rituais e o alcance da influência de seis sociedades secretas. Os dois episódios de hoje incidem sobre os Templários e os Illuminati. Para a semana, é a vez da Ordem Skull & Bones e Le Cercle; na seguinte, entram em cena a Maçonaria e a Ordem Hermética do Amanhecer Dourado.

DESPORTO

Futebol: Varzim x Benfica

RTP1, 20h42

Directo. O Varzim, equipa sensação da Série A na Liga 3 que cometeu a proeza de afastar o Sporting da Taça de Portugal por uma bola a zero, recebe outro “grande”, o Benfica, nos oitavos-de-final da prova rainha. Manuel Oliveira arbitra a partida.

MÚSICA

Agir - Cantar Carneiros ao Vivo no São Luiz

RTP1, 22h49

Gravado na sala lisboeta a 29 de Novembro de 2022, foi um concerto para Cantar Carneiros, título do álbum que Agir lançou meses antes e no qual prescindiu da electrónica em prol de um registo mais orgânico e acústico. Bárbara Tinoco, Milhanas, Tainá e a actriz Isabel Ruth, que participaram no disco, foram convidadas a subir ao palco.