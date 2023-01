Morreu Charles Simic, poeta vencedor do Prémio Pulitzer

O poeta e escritor norte-americano de origem sérvia Charles Simic morreu aos 84 anos, informou esta terça-feira o Museu dos Escritores Americanos de Chicago.

Simic morreu numa residência na cidade Dover, em New Hampshire, após complicações de demência, de acordo com o jornal The New York Times.

O poeta venceu o Prémio Pulitzer em 1990 com o livro The World Doesn't End (O mundo não acaba, em tradução simples).

Também foi laureado entre 2007 e 2008 nos Estados Unidos, bem como Prémio Griffin de poesia em 2005 e Prémio Wallace Stevens em 2007.

Nascido em Belgrado em 1938, emigrou para os Estados Unidos aos 16 anos, após uma infância e adolescência marcadas pelo conflito jugoslavo.

O seu pai, exilado político, havia fugido para Itália e detido antes de emigrar para os Estados Unidos, além da sua mãe e irmão terem sido presos pelas autoridades comunistas da antiga Jugoslávia.

As memórias da guerra, do exílio e da vida de emigrante marcaram toda a obra de Simic.