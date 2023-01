Todas as peças estão em movimento

As peças estão a mexer-se depressa de mais e a precipitar um calendário que, na realidade, ainda precisa de respirar. O jogo exige paciência, mas os jogadores estão impacientes e até imprevidentes.

Queria muito escrever sobre o actual momento político em que há demissões governamentais 25 horas depois da posse, porque fazê-lo obriga-me a pensar sobre as várias perspectivas dos temas antes de tirar conclusões. E leva-me a visualizá-las, o que, neste contexto, resulta na imagem de um tabuleiro de xadrez, em que, contra as regras habituais, várias peças se movem ao mesmo tempo com um objectivo final: fazer xeque-mate a António Costa.